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Ataques con drones matan a 8 civiles en Kordofán del Norte, Sudán, según un grupo

EL CAIRO, Egipto (AP) — Ataques con drones se cobraron la vida de ocho civiles e hirieron a decenas en la región sudanesa de Kordofán, reportó el viernes un grupo de derechos humanos.

Emergency Lawyers, un grupo independiente que documenta atrocidades en Sudán, dijo que un dron atacó a un grupo de civiles que viajaba el jueves por la localidad desértica de Sowdari, en el estado de Kordofán del Norte. Cuando otras personas se acercaron a ayudar a las víctimas, un segundo dron atacó al grupo, apuntó.

El grupo afirmó en un comunicado publicado en Facebook que atacar a civiles y lanzar un segundo ataque mientras eran rescatados constituye una violación del derecho internacional humanitario y es un crimen de guerra. Pidió una investigación independiente para determinar quién fue responsable.

Sudán se sumió en una guerra total en abril de 2023, cuando estallaron los combates entre las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido y el ejército del país. El conflicto ha matado al menos a 59.000 personas, según Armed Conflict Location & Event Data, un grupo que monitorea conflictos. Organizaciones humanitarias sostienen que la cifra real podría ser mucho mayor.

La guerra con drones se ha convertido en un rasgo definitorio del conflicto en el país, y ambos bandos han llevado a cabo ataques. Estos operativos son ahora la principal causa de muerte en Sudán, según Naciones Unidas, y representaron el 80% de las muertes de civiles durante los primeros cuatro meses de 2026.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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