Ataques aéreos rusos matan a 9 en Ucrania, Zelenskyy dice que Rusia emplea más ayuda norcoreana

ARCHIVO - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, mira durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un aparte de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) AP

Zelenskyy afirmó que las fuerzas rusas utilizaron misiles balísticos suministrados por Corea del Norte en su ataque nocturno contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, donde según funcionarios locales murieron seis personas y 19 resultaron heridas.

Otras tres personas, entre ellas un niño de 15 años, murieron por drones y artillería rusos en la región central de Dnipropetrovsk, señalaron las autoridades locales.

Zelenskyy dijo a última hora del lunes que Rusia ha recibido misiles balísticos adicionales de Pyongyang y se está preparando para desplegar más tropas norcoreanas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, firmaron un acuerdo de asociación estratégica hace poco más de dos años. El pacto promete ayuda mutua si cualquiera de los dos países enfrenta una agresión.

Kim ha enviado miles de soldados y enormes suministros de armas para respaldar la invasión de Ucrania por parte de Putin. Algunos expertos sostienen que el acercamiento con Moscú está ayudando a mejorar las capacidades militares norcoreanas, y Zelenskyy advirtió que la experiencia en el campo de batalla ayudaría a Pyongyang a amenazar a otros países de su región.

Kiev afirma que Rusia está aumentando su producción de misiles balísticos con el objetivo de aprovechar la crítica escasez de interceptores antiaéreos Patriot en Ucrania, que pueden detenerlos, y asegura que Moscú está preparando un incremento del reclutamiento para un nuevo esfuerzo en la línea del frente, que se extiende 1.250 kilómetros (775 millas) a lo largo del este y el sur de Ucrania.

“Cada paso que da Rusia —aumentar la producción de misiles balísticos, incorporar equipo norcoreano, prepararse para la movilización—, todo esto demuestra que Moscú no se prepara para la paz, sino para la escalada”, dijo Zelenskyy en redes sociales.

Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para detener la guerra se han desinflado, a medida que Washington se frustró por la falta de avances hacia un acuerdo y su atención se desplazó hacia la guerra con Irán.

“El Kremlin no entablará negociaciones serias ni hará concesiones significativas en sus demandas mientras Putin crea que tiene una vía militar viable para alcanzar plenamente sus objetivos”, señaló en un análisis a última hora del lunes el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington.

“La escasez de Patriot de Ucrania ofrece a Rusia una oportunidad de causar daños muy graves a Ucrania durante el próximo invierno y, por lo tanto, contribuirá a retrasar negociaciones significativas y a prolongar la guerra”, añadió el instituto.

Rusia golpea los terrenos de un hospital infantil de Kiev

Las fuerzas rusas también atacaron durante la noche partes de la capital ucraniana, Kiev, según funcionarios. Un ataque alcanzó los terrenos de un hospital infantil, dejó dos cráteres y destrozó ventanas, informó el Servicio Estatal de Emergencias. Agregó que los niños y el personal médico estaban en refugios antibombas y nadie resultó herido.

En otro punto de la capital, un ataque ruso provocó un incendio en un almacén que se extendió por unos 1.200 metros cuadrados (casi 13.000 pies cuadrados), de acuerdo con funcionarios de emergencias.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas atacaron durante la noche “instalaciones industriales militares y centros de transporte y logística” en Kiev y Zaporiyia con “armas de precisión basadas en tierra”.

Indicó en un comunicado el martes que alcanzó instalaciones de almacenamiento de drones en Kiev y una planta metalúrgica en la ciudad de Zaporiyia.

Rusia atacó Zaporiyia y Kiev con misiles antibuque Zircon y misiles balísticos Iskander, mientras lanzaba 120 drones de ataque de largo alcance de diversos tipos en todo el país, informó la fuerza aérea de Ucrania.

La mayor empresa de comercio electrónico de Rusia vuelve a ser atacada

Mientras tanto, el Ministerio ruso de Defensa dijo que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche casi 400 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas y la Crimea ocupada.

El mayor minorista en línea de Rusia, Wildberries, señaló en un comunicado que sus instalaciones logísticas en la región de Voronezh, en la frontera con Ucrania, fueron atacadas y se incendiaron, pero aseguró que el fuego ya fue extinguido. Indicó que los bienes almacenados en las instalaciones quedaron “en gran medida sin daños”.

Ucrania ha atacado repetidamente almacenes de Wildberries y también ha bombardeado instalaciones petroleras rusas en lo que, según dice, es una estrategia para obligar a Putin a negociar el fin de la invasión.

El medio independiente ruso en internet Astra informó que una refinería de petróleo en la ciudad de Orsk, a unos 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, fue alcanzada y publicó imágenes de humo elevándose sobre el lugar. No hubo confirmación oficial de un ataque contra la refinería de Orsk, que ya había sido blanco de ataques previos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP