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Ataque de Patriots retrocede tras el segundo juego de Maye con 3 intercepciones

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Los integrantes del equipo de Nueva Inglaterra que ganaron el Super Bowl en 2016 se reunieron el domingo en el Gillette Stadium para la exaltación de Rob Gronkowski al Salón de la Fama de los Patriots.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye (10), camina a lo largo de la línea de banda durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Packers de Green Bay en Foxborough, Massachusetts, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/Charles Krupa)
El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye (10), camina a lo largo de la línea de banda durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Packers de Green Bay en Foxborough, Massachusetts, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/Charles Krupa) AP

A la edición actual del equipo les habrían venido bien las jugadas decisivas de Gronkowski contra Green Bay. A los campeones defensores de la AFC también les habría beneficiado contar con un quarterback que priorizara la seguridad del balón. Pero Tom Brady estaba narrando el partido desde la cabina de televisión de Fox.

Desde Drake Maye lanzando tres intercepciones en un partido por segunda vez esta temporada, hasta Rhamondre Stevenson perdiendo el balón en un día de cuatro entregas para los Patriots, las señales de retroceso estuvieron por todas partes en la derrota 45-27 ante los Packers.

“No estuve bien hoy”, reconoció Maye.

Ha sido una temporada de altibajos para Maye, quien fue nombrado Jugador Ofensivo del Mes de la AFC en octubre tras un duro primer mes. El segunda lugar en la votación al Jugador Más Valioso en 2025 inició la temporada con un partido de tres intercepciones contra Seattle, campeón defensor del Super Bowl.

Maye suma ahora 11 intercepciones, empatado con Justin Herbert, de los Chargers que aún no han ganado, como la mayor cantidad en la NFL.

La primera intercepción de Maye llegó apenas dos jugadas después de iniciada la primera serie ofensiva del partido. Ese mal pase le dio a los Packers una posición de campo corta, y solo necesitaron dos jugadas para avanzar 14 yardas y anotar un touchdown.

“No puedes poner al equipo en un hoyo desde el arranque, en la primera posesión”, manifestó Maye.

Green Bay hizo pagar a Nueva Inglaterra por las pérdidas de balón, al anotar 21 puntos de los intercambios. El entrenador Mike Vrabel comentó que su equipo se volvió predecible después de que los Packers tomaran una ventaja de 17-0.

“Es difícil darle a los buenos equipos cualquier tipo de ventaja, y nosotros lo hemos hecho”, señaló Vrabel.

Una vez más, los Patriots no contaron con sus dos principales incorporaciones de la temporada baja en la posición de receptor abierto, A.J. Brown y Romeo Doubs. El corredor TreVeyon Henderson sigue fuera de manera indefinida después de revelar la semana pasada que pasó varios días en un hospital sometiéndose a pruebas para determinar la causa de síntomas neurológicos inexplicables que han afectado su fuerza y coordinación.

Tener un grupo completo y sano de opciones ofensivas podría resolver algunos de los problemas que actualmente aquejan a los Patriots. Cuidar el balón es otra área importante que deben reforzar después de que Stevenson cometiera su segundo fumble de la temporada y el 19 de su carrera, de los cuales perdió 11. Stevenson salió del partido en el cuarto cuarto tras sufrir una lesión en la rodilla.

“Hemos pasado por mucho, y tenemos muchos golpes y moretones. Hemos logrado algunas grandes victorias, hemos tenido algunas malas derrotas. Tenemos que encontrar la manera de ser consistentes. El coach (Vrabel) predica la consistencia”, dijo Maye. “Ganamos la AFC, jugamos el Super Bowl. Todos vienen por nosotros, y tenemos que responder”.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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