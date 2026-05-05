Ataque de milicianos deja 23 soldados muertos en Chad

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La región lleva mucho tiempo amenazada por el grupo extremista surgido en Nigeria y conocido por perpetrar ataques en países vecinos.

El ejército de Chad indicó que otros 26 soldados resultaron heridos en el ataque del lunes por la noche en la isla de Barka Tolorom. En un comunicado, señaló que “un número significativo de miembros de la secta fue neutralizado” y que, finalmente, los atacantes fueron repelidos.

En un comunicado aparte, el presidente Mahamat Idriss Deby calificó el ataque de “cobarde”.

Varios grupos armados compiten en la región del lago Chad, rica en recursos y compartida por cuatro países, y financian sus operaciones extorsionando a las comunidades locales.

Boko Haram ha matado a miles de personas y desplazado a millones en la última década y media, según Naciones Unidas, y opera en partes de Nigeria, Camerún, Chad y Níger.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP