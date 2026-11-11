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Ataque israelí a un hospital en Gaza mata a 6 personas, según autoridades sanitarias

EL CAIRO, Egipto (AP) — Un ataque aéreo de Israel contra el Hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, se cobró la vida de seis personas e hirió al menos a una docena más, informó el Ministerio de Salud del territorio palestino.

El ejército israelí indicó que el ataque se llevó a cabo a primera hora del jueves y sostuvo que alcanzó a “un importante terrorista de Hamás” y a otros insurgentes, pero no aportó evidencias.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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