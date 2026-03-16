Ataque a aldea de Yemen deja al menos 10 muertos; gobierno culpa a hutíes

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El Ministerio de Información indicó que los hutíes atacaron a un grupo de personas reunidas para el iftar, la comida vespertina con la que se rompe el ayuno diario durante el mes sagrado del Ramadán, en la provincia de Hajjah. La provincia está mayormente controlada por los hutíes, pero algunas zonas están en manos del gobierno yemení reconocido internacionalmente, con sede en Adén.

Las circunstancias del ataque del domingo no estaban claras y funcionarios hutíes declinaron hacer comentarios.

Los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales también se han extendido por Hajjah desde que Yemen se hundió en una guerra civil en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte del país, y obligaron al gobierno a exiliarse. Una coalición encabezada por Arabia Saudí, que incluye a Emiratos Árabes Unidos, intervino al año siguiente en un intento de devolver al gobierno al poder.

El conflicto ha llevado a la economía al borde del colapso y ha provocado una inseguridad alimentaria “grave” en las provincias del norte, incluida Hajjah, según el Programa Mundial de Alimentos.

El Ministerio de Información señaló en un comunicado que era probable que la cifra de muertos aumentara y que varios de los heridos se encontraban en estado crítico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP