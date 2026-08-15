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Ataque aéreo israelí en el sur de Líbano mata a 7 personas, según medios estatales libaneses

BEIRUT (AP) — Un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano mató a siete personas a primera hora del sábado, informó la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés. El ataque hirió a otras tres.

Un rescatista, a la izquierda, busca víctimas bajo los escombros de una casa que fue alcanzada por un ataque aéreo israelí en la población de Ansar, en el ur de Líbano, el sábado 15 de agosto de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari)
Un rescatista, a la izquierda, busca víctimas bajo los escombros de una casa que fue alcanzada por un ataque aéreo israelí en la población de Ansar, en el ur de Líbano, el sábado 15 de agosto de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

Los paramédicos aún buscaban entre los escombros, reportó la agencia.

El saldo de muertos por el ataque aéreo lo convierte en uno de los más mortíferos desde que Líbano e Israel anunciaron un “acuerdo marco” el 26 de junio, en el que se establece un plan para que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano, a cambio del desarme del grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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