Ataque aéreo israelí en el sur de Líbano mata a 7 personas, según medios estatales libaneses

Un rescatista, a la izquierda, busca víctimas bajo los escombros de una casa que fue alcanzada por un ataque aéreo israelí en la población de Ansar, en el ur de Líbano, el sábado 15 de agosto de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

El saldo de muertos por el ataque aéreo lo convierte en uno de los más mortíferos desde que Líbano e Israel anunciaron un “acuerdo marco” el 26 de junio, en el que se establece un plan para que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano, a cambio del desarme del grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán.