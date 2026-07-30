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Astros vencen a Angelinos por 7-4 y completan barrida de 3 juegos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Cam Smith le dio la ventaja a Houston con un doble de dos carreras en la sexta entrada, Yainer Díaz y Jeremy Peña conectaron jonrones solitarios y los Astros vencieron el miércoles 7-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

El dominicano Yainer Díaz, de los Astros de Houston, festeja luego de anotar ante los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Wally Skalij)
El dominicano Yainer Díaz, de los Astros de Houston, festeja luego de anotar ante los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Wally Skalij) AP

El derecho de Houston Hayden Wesneski, en su primera apertura en casi 15 meses tras someterse a una cirugía Tommy John en mayo de 2025, permitió tres carreras y siete hits en 5 2/3 entradas. Ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas para acreditarse la victoria.

Bryan Abreu consiguió los últimos cuatro outs para su séptimo salvamento, y los Astros completaron una barrida en la serie de tres juegos.

Wesneski (1-0) sobrevivió a un primer inning de tres carreras y cuatro hits y dejó en blanco a los Angelinos con tres hits durante las siguientes 4 2/3 entradas, lo que ayudó a los Astros a ganar por octava vez en nueve juegos y a llegar a .500 (55-55) por primera vez desde el 7 de abril, cuando tenían marca de 6-6.

Houston también se colocó a un juego del líder Texas en la División Oeste de la Liga Americana.

El derecho Grayson Rodríguez permitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas, ponchó a seis y otorgó dos boletos, por los Angelinos, que perdieron por 18ª vez en 23 juegos.

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