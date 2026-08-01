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Astros superan a Rangers 5-4 y amplían su ventaja en el Oeste con 5ta victoria seguida

HOUSTON (AP) — Taylor Trammell impulsó dos carreras, mientras que Christian Walker agregó dos hits e impulsó una carrera para ayudar a que los Astros de Houston superaran el sábado 5-4 a los Rangers de Texas, lo que amplió su ventaja en la cima del Oeste de la Liga Americana.

Taylor Trammell, de los Astros de Houston, festeja luego de pegar un sencillo ante los Rangers de Texas el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/David J. Phillip)
Taylor Trammell, de los Astros de Houston, festeja luego de pegar un sencillo ante los Rangers de Texas el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/David J. Phillip) AP

Se trata de la quinta victoria consecutiva de los Astros y la décima en 11 juegos, racha que los ha llevado a tomar una ventaja de 1 1/2 juegos sobre los Rangers en lo más alto de la división.

Wyatt Langford y el venezolano Elias Díaz conectaron jonrones solitarios por los Rangers, que sufrieron su cuarta derrota seguida.

Los Rangers perdían por 2 con un out en la sexta entrada cuando el jonrón de Díaz al jardín derecho recortó la ventaja a 5-4.

Pero el bullpen de Houston frenó a Texas el resto del camino. El cerrador Josh Hader ponchó a uno en una novena entrada sin carreras para mejorar a 15 de 15 en oportunidades de salvamento.

El juego estaba empatado cuando los Astros llenaron las bases con un out en la cuarta. El sencillo impulsor de Walker, con un rodado a primera base que Joc Pederson desvió al lanzarse, puso el duelo 4-3.

Eso puso fin a la noche de Jacob deGrom y Cole Winn tomó el relevo. Houston amplió la ventaja a 5-3 cuando el cubano Yordan Álvarez anotó con un lanzamiento descontrolado de Winn.

Álvarez, quien lidera las Grandes Ligas con 35 jonrones, conectó un doble y anotó dos veces en una noche en la que recibió dos bases por bolas intencionales.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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