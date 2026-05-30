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Astros superan 9-2 a Cerveceros tras jonrones de Christian Walker y Jeremy Peña

HOUSTON (AP) — Christian Walker conectó un jonrón de tres carreras y el dominicano Jeremy Peña pegó un cuadrangular entre sus tres imparables para ayudar a los Astros de Houston a imponerse con facilidad el sábado por 9-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Jeremy Peña, de los Astros de Houston, señala hacia el dugout tras conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador abridor de los Cerveceros de Milwaukee, Brandon Sproat, durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el sábado 30 de mayo de 2026, en Houston. (Foto AP/Karen Warren)
Jeremy Peña, de los Astros de Houston, señala hacia el dugout tras conectar un jonrón de dos carreras ante el lanzador abridor de los Cerveceros de Milwaukee, Brandon Sproat, durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el sábado 30 de mayo de 2026, en Houston. (Foto AP/Karen Warren) AP

El batazo de dos carreras de Peña puso el marcador 3-1 en la segunda entrada y los Astros añadieron tres carreras en la quinta para despegarse después de que los Cerveceros se acercaran a una. El jonrón de Walker a las gradas del jardín derecho puso el 9-2 con dos outs en la octava.

Es la séptima victoria en nueve juegos para los Astros y corta la racha de cuatro triunfos consecutivos de Milwaukee.

El abridor de Houston, Peter Lambert (4-4), permitió cinco hits y dos carreras, con tres bases por bolas, en cinco entradas para llevarse la victoria.

Brandon Sproat (1-4), de Milwaukee, concedió seis hits y cinco carreras en 4 1/3 entradas.

El venezolano William Contreras le dio a los Cerveceros una ventaja temprana con un doble productor con dos outs en la primera.

El mexicano Isaac Paredes luego conectó un doble al jardín izquierdo para impulsar dos más y poner a los Astros arriba 6-2.

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