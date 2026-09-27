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Astros pegan 5 jonrones en paliza 13-2 ante Atléticos y se acercan al título divisional

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El cubano Yordan Álvarez conectó un jonrón de tres carreras y los Astros de Houston pegaron cinco cuadrangulares el sábado por la noche para acercarse al título divisional con una victoria de 13-2 sobre los Atléticos.

El cubano Yordan Álvarez de los Astros de Houston celebra su jonrón de tres carreras en la quinta entrada ante los Atléticos el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Sara Nevis)
El cubano Yordan Álvarez de los Astros de Houston celebra su jonrón de tres carreras en la quinta entrada ante los Atléticos el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Sara Nevis) AP

Houston (80-81) puede asegurar la corona del Oeste de la Liga Americana y el puesto número 3 en la postemporada de la Liga Americana con otra victoria el domingo sobre los Atléticos para terminar la temporada regular o con una derrota de los Rangers de Texas en Minnesota. Cualquiera de los dos equipos se convertiría en el primero en ganar una división con un récord de .500 o peor, excluyendo las temporadas acortadas.

Álvarez disparó un jonrón en la quinta entrada para poner a los Astros arriba 6-1. Su 42do jonrón de la temporada lo empató con el toletero dominicano de Tampa Bay Junior Caminero en el segundo lugar de la Liga Americana.

Houston terminó con 16 imparables, ya que el dominicano Jeremy Peña, el mexicano Isaac Paredes y el venezolano José Altuve se combinaron para nueve de ellos y siete carreras impulsadas.

Peña conectó un par de jonrones de dos carreras, uno en la tercera entrada y el otro en la octava. Terminó de 6-4 con cuatro carreras impulsadas. Paredes pegó un cuadrangular en la primera para abrir el marcador y se fue de 5-3.

Hayden Wesneski (6-2) lanzó siete entradas y ponchó a cinco, al permitir seis hits y dos carreras.

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