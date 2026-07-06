Astro suizo Manzambi y otros 2 jugadores abandonan práctica para duelo con Colombia

Johan Manzambi, de la selección de Suiza, conduce un balón frente a Fares Chaibi, de Argelia, en el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el jueves 2 de julio de 2026 en Vancouver (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

“Si no pudieran jugar mañana, puede ser un problema enorme para nosotros”, afirmó el entrenador Murat Yakin. “Veremos qué pasa esta tarde, porque se someterán a algunos exámenes médicos, pero esto es fútbol. Siempre hay que ajustarse hasta el último minuto”.

La posible baja de Manzambi preocupa a los suizos. El mediocampista de 20 años ha marcado tres goles durante el torneo, mostrando una versatilidad que frena a los rivales.

“Va camino de convertirse en un jugador muy, muy bueno”, señaló el capitán suizo Granit Xhaka. “Es joven, tiene mucha hambre y es muy útil para nuestro equipo”.

Vargas, que juega en el Sevilla de La Liga española, es un mediocampista clave para Suiza, con dos goles y una asistencia.

El defensor Luca Jaquez, que ha participado en dos partidos, y el mediocampista Michel Aebisischer no entrenaron y podrían no jugar, informó el equipo.

“Todo el mundo quiere jugar. Tenemos muchas opciones diferentes”, comentó Yakin. “Si pasa algo, no va a ser un desastre. Vi dos sesiones de entrenamiento muy buenas ayer y anteayer, y soy muy optimista.

"Esto es parte del fútbol, obviamente. Si un día antes de un partido la sesión de entrenamiento... no es lo ideal. ... Probablemente va a ser un poco difícil con Johan Manzambi. Espero que no. Todavía todo está en el aire”.

Manzambi no era titular cuando comenzó el Mundial, pero se ganó el puesto cuando marcó dos tantos saliendo desde el banquillo en la goleada de Suiza por 4-1 sobre Bosnia-Herzegovina. Se convirtió en el jugador más joven en anotar dos veces en un partido del Mundial como suplente.

Fue titular en el último partido de la fase de grupos ante Canadá y anotó en la victoria suiza por 2-1.

En el partido de dieciseisavos de final de Suiza contra Argelia, Manzambi exhibió su velocidad, irrumpiendo por el campo antes de centrar para Breel Embolo en el gol inicial de una victoria por 2-0.

“Lo que está haciendo a su edad es increíble”, manifestó Dan Ndoye, quien anotó el otro gol de Suiza. “Es un jugador increíble para nosotros, y nos ayudó a dar el siguiente paso, ¿sabes? Y creo que todavía tiene mucho por mejorar, pero sí, nos hace mucho mejores, y estamos muy contentos de tenerlo en el equipo”.

Manzambi juega en la Bundesliga con el Friburgo y tuvo una temporada destacada con su club. Sumó cinco goles y cuatro asistencias en 26 duelos como titular con el equipo, que llegó a la final de la Liga Europa pero cayó ante el Aston Villa.

Si los suizos ganan este martes, estarán en los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde 1954.

Colombia derrotó a Ghana 1-0 en los dieciseisavos de final. Los Cafeteros avanzaron a los cuartos en el Mundial de 2014 en Brasil antes de perder 2-1 ante los anfitriones.

La selección colombiana no se clasificó para Qatar en 2022.

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FUENTE: AP