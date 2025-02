Trump busca eliminar programas de diversidad; agencias eliminan historia y cultura de EEUU

ARCHIVO - Jacqueline Cochran, directora de Pilotos del Servicio Aéreo de la Fuerza Aérea Femenina, habla con mujeres integrantes de la unidad frente a un avión AT10 en Camp Davis, Carolina del Norte, el 24 de octubre de 1943. (AP Foto, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.