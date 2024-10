Tres muertos y 4 heridos al desplomarse puente en Mississipi mientras lo iban a demoler

Terry Tutor, el forense del condado Simpson, le dijo al New York Times que siete hombres trabajaban en el puente con maquinaria pesada para derribarlo cuando cedió y se desplomó casi 12 metros (40 pies). Indicó que tres de los hombres fallecieron y cuatro se lesionaron, reportó el periódico.

Mullins y Tutor no respondieron de momento a mensajes que les envió The Associated Press.