Muerte de niño de 5 años provoca críticas a centros para migrantes en Chicago

Si bien la municipalidad afirma que las estaciones policiales mayormente ya han sido vaciadas, los albergues masivos no necesariamente son la respuesta adecuada, dijo Annie Gomberg, una voluntaria que coordina con la policía y que ha estado trabajando con los migrantes desde abril. Añadió que unas 2.300 personas se estaban quedando en el albergue donde murió el menor.

“Funcionarios de la ciudad están brindado apoyo a la familia y aún recaban información sobre esta tragedia”, dijo Johnson. “Mi corazón y mis oraciones están con la familia Martínez”.

Funcionarios de la ciudad no respondieron a pedidos de comentario sobre si las condiciones del albergue contribuyeron a la muerte del menor.

“Superaremos esta crisis humanitaria. Lo haremos juntos y eventualmente llegaremos a una ciudad más fuerte y más segura”, declaró Johnson el mes pasado en un evento para anunciar que la municipalidad se asociará con iglesias para dar alojamiento temporal a cientos de personas que aguardan a ser ubicadas.

