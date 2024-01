Milei y Cameron conversan sobre cómo mejorar los lazos comerciales e incluyen Malvinas en la agenda

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia su discurso en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 17 de enero de 2024. La reunión anual del Foro Económico Mundial se llevará a cabo en Davos del 15 al 19 de enero de 2024.(Foto AP/Markus Schreiber) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved