Mayoría en EEUU considera a México un socio pese a problemas en la frontera

ARCHIVO - El subjefe de la patrulla fronteriza en el sector Tucson, Justin De La Torre recorre la barda en la frontera con México, 29 de agosto de 2023, en Organ Pipe Cactus National Monument cerca de Lukeville, Arizona. La mayoría de los estadounidenses consideran a México un socio esencial para frenar el narcotráfico y los cruces ilegales de la frontera, aunque expresan posiciones variadas acerca del gobierno mexicano, según una nueva encuesta. (AP foto/Matt York, File)

El sondeo del Pearson Institute for the Study and Resolution of Global Conflicts y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que dos tercios de los estadounidenses consideran que México tiene una relación al menos amistosa con su vecino al norte. Dentro de ese grupo, el 16% considera a México un aliado estrecho. Por otra parte, el 38% de los adultos estadounidenses tienen una visión desfavorable del gobierno mexicano y solo el 12% tiene una visión favorable. El resto respondió que no tenía posición o no estaba seguro.