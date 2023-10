Matt Gaetz presenta moción para destituir a McCarthy como presidente de Cámara de Representantes

El representante republicano Matt Gaetz, uno de los mayores críticos del presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, responde preguntas de los reporteros después de un discurso en el pleno de la cámara baja, en el Capitolio, el lunes 2 de octubre de 2023, en Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.