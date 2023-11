Vaticano dice que los católicos transexuales pueden ser bautizados

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco llega a la Plaza de San Pedro del Vaticano para su audiencia semanal, el 8 de noviembre de 2023.

Un pequeño pero creciente número de parroquias estadounidenses han formado grupos de apoyo para la comunidad LGBTQ y admiten a personas trans en sus propios términos. Pero varias diócesis han emitido directrices con restricciones hacia la gente trans o negándose a reconocer su identidad.

El sacerdote James Martin, un jesuita que lleva años defendiendo una mayor inclusión de la comunidad LGBTQ en la institución, celebró el nuevo documento.

“En muchas diócesis y parroquias, incluyendo en Estados Unidos, los católicos trans han tenido muchas restricciones para participar en la vida de la Iglesia, no por ninguna ley canónica, sino por las decisiones de los obispos, sacerdotes y colaboradores pastorales”, afirmó en un correo electrónico.

“Así que la declaración del Vaticano es un claro reconocimiento no solo a su existencia, sino al lugar que les corresponde en la Iglesia”, añadió. “Espero que esto ayude a la Iglesia católicas a tratarlos menos como problemas y más como personas”.

Según la Santa Sede, el documento responde a una carta remitida en julio por un obispo brasileño en la que preguntaba sobre la posible participación de miembros de la comunidad LGBTQ en bautizos y enlaces.

DeBernardo apuntó que el documento “demuestra que la Iglesia católica puede cambiar de opinión — y lo hace — sobre determinadas prácticas y políticas" y sugirió que algunas políticas diocesanas contra los transexuales podrían tener que rescindirse ahora. Pero expresó su decepción porque el texto mantiene la prohibición de que parejas homosexuales ejerzan de padrinos.

