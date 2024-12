Con temperaturas cada vez más gélidas, habitantes de Minnesota recurren a saunas para hallar calor

Entusiastas de los saunas, Jeff Tait, Emily Scribner-O'Pray, Darcy Sudderth, Miki Mosman e Igor Rudenkp comparten una sesión de 75 minutos en un sauna móvil en el parque regional Lebanon Hills en Eagan, Minnesota, el domingo 1 de diciembre de 2024. (AP Foto/Mark Vancleave) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved