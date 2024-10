Con 100 años, Jimmy Carter envía por correo su voto para la elección de 2024

ARCHIVO – El expresidente Jimmy Carter saluda a los asistentes al salir del funeral de su esposa, la ex primera dama, Rosalynn Carter, en la Iglesia Bautista Maranatha en Plains, Georgia, el 29 de noviembre de 2023. (AP Foto/Alex Brandon, Pool, Archivo)

“Está muy atento”, dijo Chip Carter a The Associated Press. “Hace dos meses, le pregunté si trataría de vivir para cumplir 100 años, y me dijo, ‘no, voy a tratar de vivir para votar por Kamala Harris’”.