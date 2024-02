AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

El futbolista chileno Arturo Vidal ondea una espalda en su entrada al campo a lomos de un caballo durante su presentación en el Estadio Monumental, en Santiago, Chile, el 1 de febrero de 2024. Vidal regresó al Colo Colo tras una exitosa carrera de 17 años en clubes europeos y sudamericanos. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante antigubernamental hace un gesto a los policías que custodian el Congreso mientras los legisladores debaten en el interior un proyecto de ley del presidente, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 1 de febrero de 2024. La propuesta incluye una amplia variedad de reformas económicas, administrativas, penales y medioambientales. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Una pantalla de televisión muestra un anuncio electoral del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien aspira a la reelección, en el mercado de Santa Tecla, El Salvador, el 31 de enero de 2024. El Salvador celebrará elecciones presidenciales el 4 de febrero. (AP Foto/Moisés Castillo)

Visitantes flotan sobre hinchables rosas en el parque acuático Parque Dunas, en Valencia, Venezuela, el 28 de enero de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Varias personas pescan junto a un desagüe en el río Paraguay, en Asunción, Paraguay, el 28 de enero de 2024. (AP Foto/Jorge Saenz)

Un residente carga a una persona mayor a la espalda mientras huyen de su casa para evitar los enfrentamientos entre bandas armadas en el distrito de Pernier de Petion-Ville, Haití, el 31 de enero de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Un joven se refresca del intenso calor en un parque acuático público, en Santiago, Chile, el 31 de enero de 2024. En toda la ciudad se han habilitado zonas como esta para que los residentes combatan las altas temperaturas. (AP Foto/Esteban Félix)

Un vendedor recorre las calles de La Habana vieja con cebollas y ajos, en Cuba, el 31 de enero de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El uruguayo Mateo Ponte (izquierda) salta para cabecear la pelota con el peruano Alejandro Posito, durante el partido que enfrentó a las dos selecciones en el torneo preolímpico sudamericano sub-23 en el estadio Misael Delgado, en Valencia, Venezuela, el 30 de enero de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Una mujer disfrazada de pirata participa en una fiesta callejera previa al Carnaval, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de enero de 2024. (AP Foto/Bruna Prado)