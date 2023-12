AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Rodrigo Franca se prepara para su papel como "Papai Negro" o Santa Claus Negro, durante un evento de Navidad en una escuela en la favela Cidade de Deus, en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de diciembre de 2023. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una niña, con una diadema con cuernos de reno, compra un árbol de Navidad con su familia en el mercado de Jamaica, en la Ciudad de México, el 14 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un trabajador fumiga las calles de un vecindario contra el mosquito que propaga el dengue, en Caracas, Venezuela, el 12 de diciembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Carteles de personas conocidas en Perú caracterizadas como víctimas de asesinato bajo el titular "¿De qué color son sus muertos? CASOS", en una pared del distrito de Barranco, en Lima, Perú, el 14 de diciembre de 2023. La campaña artística busca cuestionar a las élites de la ciudad por su indiferencia hacia los muertos en las protestas antigubernamentales hace un año. Casi todos eran indígenas. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Peregrinos se congregan en el exterior de la Basílica de Guadalupe para conmemorar su fiesta, en la Ciudad de México, a primera hora del 12 de diciembre de 2023. Los devotos de Nuestra Señora de Guadalupe se reúnen en una de las peregrinaciones religiosas más grandes del mundo en el aniversario de una de las varias apariciones de la Virgen María a un indígena mexicano llamado Juan Diego en 1531. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un pasajero observa desde un autobús a un grupo de feministas que se manifiestan contra un borrador para la nueva Constitución, en Santiago, Chile, el 14 de diciembre de 2023. Los chilenos tienen hasta el 17 de diciembre para estudiar sus artículos y decidir si sustituye a la actual, impuesta por la dictadura militar hace 41 años, o si prefieren otra vía para el cambio. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei (izquierda), y su hermana Karina llegan al palacio de gobierno tras asumir el cargo, en Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre de 2023. Dos días después, el gobierno de Milei anunció medidas económicas que buscan atajar la grave crisis que sufre el país, incluyendo una fuerte devaluación del peso al 50%, recortes en ayudas y el cierre de algunos ministerios. (AP Foto/Julian Bongiovanni) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bomberos lanzan agua a los partidarios del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, congregados en el exterior del palacio de gobierno tras su toma de posesión del cargo, en Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre de 2023. Durante su discurso inaugural, Milei presentó cifras que, según dijo, mostraban el alcance de la "emergencia" económica de la nación y trató de preparar a la población para un ajuste de choque con drásticos recortes del gasto público. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

"Cartoneros" mojan con agua el cartón reciclado recolectado antes de pesarlo en un centro de reciclado, mientras se refrescan en una fuente en Buenos Aires, Argentina, el 11 de diciembre de 2023. La segunda mayor economía de Sudamérica sufre una inflación anual del 143% y cuatro de cada 10 argentinos han caído bajo el umbral de la pobreza. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.