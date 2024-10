AP Fotos: Esta pareja de EEUU está dividida en la política, pero unida por el amor

Matt, a la izquierda, y Lesley Dzik transportan a Richard Wellbank a los servicios de la iglesia The Vineyard el domingo 22 de septiembre de 2024, en Urbana, Illinois. La pareja ha sido cuidadora de Wellbank, que tiene parálisis cerebral y a quien traen a la iglesia de vez en cuando desde su centro de residencia asistida. (AP Foto/David Goldman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Lesley, a la derecha, y Matt Dzik se cogen de la mano mientras rezan después de leer la Biblia, el domingo 22 de septiembre de 2024, en su casa de Champaign, Illinois. La pareja asiste a la iglesia con regularidad y cuando rezan, se abrazan. (AP Foto/David Goldman)

Matt, a la izquierda, y Lesley Dzik conversan durante el intermedio en el vestíbulo del teatro The Station mientras trabajan como acomodadores voluntarios durante una representación de la obra "POTUS: Or, Behind Every Great Dumbass Are Seven Women Trying to Keep Him Alive", el sábado 21 de septiembre de 2024, en Urbana, Illinois. (AP Foto/David Goldman)

Matt Dzik habla con su hijo por teléfono en el exterior del teatro The Station mientras trabaja como acomodador voluntario durante una representación el sábado 21 de septiembre de 2024, en Urbana, Illinois. Matt y su esposa, Lesley, que disfrutan yendo a conciertos y espectáculos, trabajan juntos como voluntarios en el teatro local para poder ver las funciones gratis. (AP Foto/David Goldman)

Detrás de Lesley Dzik, a la izquierda, y su marido, Matt, en el vestíbulo del teatro The Station Theatre, hay un cartel que anima a votar, mientras hacen de acomodadores voluntarios durante una representación de la obra "POTUS: Or, Behind Every Great Dumbass Are Seven Women Trying to Keep Him Alive", el sábado 21 de septiembre de 2024, en Urbana, Illinois. (AP Foto/David Goldman)

Lesley, a la izquierda, y Matt Dzik, posan para un retrato el domingo 22 de septiembre de 2024, en Urbana, Illinois. Lesley, republicana, y Matt, demócrata, han sorteado problemas comunes a muchos matrimonios, desde la crianza de los hijos hasta el dinero. ¿Pero la política? Eso es complicado. Sin embargo, para esta pareja, el amor supera las diferencias políticas. (AP Foto/David Goldman)

Lesley Dzik mira por la ventana de su cocina el sábado 21 de septiembre de 2024, en Champaign, Illinois. Lesley es profundamente cristiana. Matt, su marido, se considera más espiritual que religioso. "Me preocupo con Matt porque creo que la Biblia es la verdad y Matt tiene dudas al respecto", dijo Lesley. "Me pregunto en qué me he metido". (AP Foto/David Goldman)

Lesley, a la izquierda, y Matt Dzik, disfrutan el jardín trasero de su casa el viernes 20 de septiembre de 2024, en Champaign, Illinois. Cuando empezaron a salir, bastó ver carteles en favor de los demócratas en el jardín de la casa de él antes de las elecciones de 2020 para que ella se preguntara si su relación podía funcionar. (AP Foto/David Goldman)

Un mensaje decora la pared detrás de Lesley, izquierda, y Matt Dzik, mientras leen la Biblia el domingo 22 de septiembre de 2024, en su casa de Champaign, Illinois. Cuando conocieron Braver Angels, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas a superar las divisiones políticas, encontraron allí una comunidad integrada por republicanos y demócratas. "Me dio mucha esperanza", dijo Lesley. "Me sentí segura, no estoy sola". (AP Foto/David Goldman)

Lesley, a la izquierda, y Matt Dzik ven una presentación de estudios de seminario del hijo de Lesley en una computadora portátil en su casa el viernes 20 de septiembre de 2024, en Champaign, Illinois. Cuando empezaron a salir, bastó ver carteles en favor de los demócratas en el jardín de la casa de Matt antes de las elecciones de 2020 para que Lesley se preguntara si su relación podría funcionar. (AP Foto/David Goldman)

Lesley Dzik, a la izquierda, y su marido, Matt, se abrazan mientras rezan con Richard Wellbank en la iglesia The Vineyard, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Urbana, Illinois. Lesley, republicana, y Matt, demócrata, han sorteado problemas comunes a tantos matrimonios, desde la crianza de los hijos hasta el dinero. ¿Pero la política? Eso es complicado. (AP Foto/David Goldman)

Matt Dzik, a la izquierda, y su esposa Lesley hablan sobre sus planes para el día en la mesa de su cocina el sábado 21 de septiembre de 2024, en Champaign, Illinois. Las diferencias políticas de la pareja parecen agravarse antes de las elecciones presidenciales. A veces, las cosas se ponen tan candentes que no se hablan durante días. (AP Foto/David Goldman)

Pinzas de la ropa con sus nombres sostienen una tabla en el refrigerador de Lesley y Matt Dzik. La tabla es una herramienta de comunicación para ayudarles a expresar sus sentimientos, el sábado 21 de septiembre de 2024, en Champaign, Illinois. (AP Foto/David Goldman)

Matt Dzik, a la derecha, acompaña a su mujer, Lesley, a su trabajo en la biblioteca de ingeniería de la Universidad de Illinois el domingo 22 de septiembre de 2024, en Urbana, Illinois. (AP Foto/David Goldman)

Una bandera estadounidense ondea en el exterior de la casa que Matt Dzik comparte con su mujer, Lesley, el sábado 21 de septiembre de 2024, en Champaign, Illinois. "El país tiene defectos, pero es un símbolo nacional que trasciende todas nuestras diferencias", dijo Matt. (AP Foto/David Goldman)

Lesley Dzik, a la izquierda, ayuda a su marido, Matt, a colocar una hoja de contrachapado en un trabajo de renovación que está haciendo para un compañero de la iglesia, el sábado 21 de septiembre de 2024, en Urbana, Illinois. Los actos de bondad les unen y Matt suele hacer trabajos de mantenimiento para ayudar a personas que no pueden permitirse pagar a profesionales. (AP Foto/David Goldman)

Lesley Dzik muestra un taller en línea de Braver Angels, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas a superar sus diferencias políticas, a su marido, Matt, el domingo 22 de septiembre de 2024, en su casa de Champaign, Illinois. En los talleres de Braver Angels han aprendido algunas técnicas para mantener una conversación política civilizada. Habla para entender, dice una regla, no hables para ganar. (AP Foto/David Goldman)

Asistentes de todo el espectro político escuchan una conferencia de Braver Angels sobre despolarización en la Rogers Free Library el jueves 12 de septiembre de 2024, en Bristol, Rhode Island. Esta organización sin ánimo de lucro organiza talleres y debates simulados en todo el país para ayudar a personas que tienen puntos de vista políticos opuestos a comunicarse y comprender las posturas de los demás. (AP Foto/David Goldman)

Matt Dzik, a la derecha, abraza a su mujer, Lesley, mientras la saluda tras despertarse el sábado 21 de septiembre de 2024, en Champaign, Illinois. La necesidad que sienten el uno por el otro es demasiado grande, lo cual les permite sobrellevar las incomodidades de sus numerosos desacuerdos. "Compartimos el mismo corazón", dijo Lesley. "Me encanta mirarla a los ojos y verla sonreír", compartió Matt. "¿Por qué querría perder eso?". (AP Foto/David Goldman)