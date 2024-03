AP EXPLICA: Qué es Purim, la festividad judía más alegre

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Hombres y niños ultraortodoxos judíos, algunos con disfraces, festejan Purim en una sinagoga en Bnei Brak, Israel, 17 de marzo de 2022. Purim celebra la historia bíblica de cómo se frustró un complot para exterminar a los judíos en Persia y, por lo tanto, es considerada una afirmación de la supervivencia judía a lo largo de la historia. (AP Foto/Oded Balilty, File)

Tras citar la guerra contra Hamás, el Ministerio de Educación de Israel ha advertido a los estudiantes que no vengan a la escuela con disfraces “que puedan causar miedo, pánico o lesiones”.

Esto incluye disfraces que representen a Yahya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza.

Antes de la festividad, la policía israelí ya confiscó miles de pistolas y granadas realistas de juguete como parte de la “Operación Juguetes Peligrosos”.

El ministerio dijo que la directiva fue emitida “bajo la sombra de la guerra y de acuerdo con la realidad de seguridad y las características del momento actual”.

Muchas ciudades en Israel han cancelado los tradicionales desfiles de Purim debido a la guerra en Gaza.

Al igual que laas festividades de otras religiones, Purim a veces se ha utilizado como una ocasión para perpetrar actos de violencia de alto perfil.

En Purim, en 1994, Baruch Goldstein, un colono israelí-estadounidense, mató a 29 musulmanes palestinos arrodillados en oración en la Cueva de los Patriarcas (también llamada Tumba de los Patriarcas) en la ciudad cisjordana de Hebrón.

Dos años más tarde, en los nueve días previos a Purim, unas 60 personas murieron en una serie de atentados atribuidos a milicianos palestinos. En el más mortífero de esos ataques, la víspera de Purim, un extremista suicida detonó una bomba frente a un centro comercial de Tel Aviv. Trece israelíes murieron, entre ellos cinco niños vestidos con disfraces de Purim.

Los rabinos han expresado tonos marcadamente distintos este año en sus comentarios relacionados con Purim.

Por ejemplo, el gran rabino sefardí de Israel, Yitzhak Yosef, evocó el objetivo de aplastar a Hamás cuando emitió un fallo recientemente sobre cómo los soldados israelíes estacionados en Gaza deberían celebrar Purim.

“Que sea la voluntad de Dios que él los desarraigue (a Hamás), los destruya y los haga perecer pronto en nuestros días”, dice el fallo.

Un tono diferente —que evoca la pérdida de más de 30.000 vidas palestinas en la guerra entre Israel y Hamás—, fue expresado por dos rabinos de la ciudad de Nueva York en un artículo de opinión del 7 de marzo en The Forward, una publicación de noticias en línea dirigida a una audiencia judía estadounidense.

“Este año, dejemos las sonajas y matracas, bajemos la voz o encontremos otras maneras de concluir esta historia con solemnidad”, escribieron los rabinos Amichai Lau-Lavie y Rachel Timoner. “Que sea un momento de reflexión sobre nuestro impulso de venganza, sobre la grave responsabilidad que conlleva mantener el poder, y sobre las consecuencias morales de no honrar la vida humana en nombre de la autodefensa”.

Algunas de las formas en que se podría celebrar Purim este año, escribieron los rabinos, es a través de donaciones caritativas a organizaciones de beneficencia que tratan de satisfacer las necesidades humanitarias tanto de israelíes como de gazatíes.

—

