Asilo de ancianos en Perú se prepara para recibir al papa León XIV

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La hermana Sor María Pope observa a una residente de un hogar de ancianos practicar su rutina de baile en preparación para la próxima visita del papa León XIV —prevista para noviembre— a ese centro gestionado por una congregación en el Callao, Perú, el viernes 25 de septiembre de 2026. (AP Foto/Martín Mejía) AP

Rosa Izquierdo, quien dedicó su vida a criar a sus hermanos menores y luego a cuidar de sus padres ancianos hasta que fallecieron, comentó que la visita del pontífice le produce alegría en sus momentos de soledad. “Le daré un abrazo y un beso en la mano al señor papa”, indicó la mujer de 70 años. “Me dará felicidad”, añadió.

El asilo de la congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados tiene una capilla con bancas de madera donde se encuentra la Virgen de los Desamparados, que protege a los enfermos y pobres. Es uno de los 197 hogares que la congregación tiene repartidos en América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía.

Todas las tardes Izquierdo y otros ancianos participan del rezo del rosario, relató. Ellos esperan rezar junto a Robert Prevost, quien llegará al asilo la mañana del 16 de noviembre, dijo Izquierdo a The Associated Press.

Las nueve religiosas que administran el asilo reciben la visita de voluntarios e incluso de escolares que llegan a conversar o ayudar a los ancianos a los que les gusta relatar sus historias personales una y otra vez. En una pared hay un cuadro con la frase: “Benditos los que nunca dicen: ya ha contado eso dos veces”.

“Cuidamos los cuerpos para salvar las almas, ese es el único objetivo para lo cual estamos”, indicó Sor María Agripina, una de las religiosas. El anciano de mayor edad tiene 96 años, indicó.

Petronila Roque, de 72 años, dijo que nunca imaginó poder ver tan cerca “al ministro de Dios” al que siempre observó por televisión. ”Lo que más quiero es que me bendiga para que me cure de la migraña que sufro toda mi vida”, dijo la mujer que en su juventud se dedicó a vender dulces y también fue niñera.

Prevost vivió unos 22 años en Perú hasta 2023 cuando fue llamado al Vaticano por el entonces papa Francisco para ejercer un cargo clave. Fue obispo de Chiclayo, una ciudad de la costa norte de Perú, a 700 kilómetros de el Callao. En el puerto —donde el municipio le está construyendo una estatua— fue administrador apostólico encargado. Pese a que los católicos en Perú han ido disminuyendo desde 98,5% en el censo de 1940 hasta 76% en el de 2017, la llegada de Prevost ha despertado interés en miles de peruanos. Algunos negocios han comenzado a fabricar camisetas, dulces e incluso una cafetería ofrece el rostro del papa en sus tazas de capuchino. León XIV, de 71 años, visitará Sudamérica por primera vez en noviembre en una gira que incluye Uruguay, Argentina y Perú. FUENTE: AP

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