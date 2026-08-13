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Ashcraft lanza completo, Flores pega 2 jonrones y 6 impulsadas en paliza 13-1 de Piratas a Marlins

MIAMI (AP) — Braxton Ashcraft lanzó un juego completo de tres imparables, Rafael Flores conectó un par de jonrones de tres carreras y los Piratas de Pittsburgh vencieron el jueves 13-1 a los Marlins de Miami.

El lanzador abridor de los Piratas de Pittsburgh, Braxton Ashcraft (35), realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el jueves 13 de agosto de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)
El lanzador abridor de los Piratas de Pittsburgh, Braxton Ashcraft (35), realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el jueves 13 de agosto de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier) AP

Jared Triolo y Jacob Gonzalez también se volaron la cerca por los Piratas, que cortaron una racha de tres derrotas. Jake Mangum, de Pittsburgh, se fue de 4-3 con tres carreras anotadas.

Ashcraft (12-5) ponchó a 10 y otorgó una base por bolas en su actuación de 85 lanzamientos. El derecho, que contó con la ayuda de tres dobles matanzas, enfrentó al mínimo de bateadores hasta que Owen Caissie abrió la novena entrada con un jonrón.

Nick Gonzales, de los Piratas, recibió una base por bolas y conectó dos sencillos. Esos dos imparables elevaron a 48 los juegos de múltiples hits de Gonzales, la mayor cifra de las Grandes Ligas.

Los Pirates rompieron el empate con dos carreras en la quinta entrada ante Tyler Phillips (3-6). Mangum abrió con un triple y anotó gracias a un balk de Phillips. Triolo siguió con su segundo jonrón de la temporada. Triolo terminó de 4-3 con tres carreras impulsadas y tres anotadas.

Phillips permitió cuatro carreras y seis hits en 5 1/3 entradas. Dio una base por bolas y ponchó a seis.

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