ARCHIVO - La local Ash Barty besa el trofeo tras derrotar a la estadounidense Danielle Collins en la final del Abierto de Australia, el 29 de enero de 2022 (AP Foto/Hamish Blair, File) AP

Barty y Shingo Kunieda, japonés que ganó cuatro medallas de oro paralímpicas y 50 títulos de Grand Slam en tenis en silla de ruedas, recibieron la noticia en videollamadas encabezadas por los copresidentes del Salón de la Fama, Kim Clijsters y Patrick McEnroe.

Los dos nuevos miembros serán incorporados al Salón de la Fama, con sede en Newport, Rhode Island, como parte de la generación de 2027, en una ceremonia prevista para el próximo agosto.

Antes de retirarse a los 25 años, Barty ganó campeonatos de Grand Slam en individuales sobre tres superficies distintas: en arcilla en Roland Garros en 2019, en césped en Wimbledon en 2021 y en las canchas duras de Melbourne Park en 2022. Fue la primera campeona australiana de individuales en 44 años en el torneo de Grand Slam de su país.

Barty conquistó también el título de dobles del Abierto de Estados Unidos en 2018, después de regresar de una breve pausa en su carrera cuando buscó un contrato profesional de críquet.

“Me siento increíblemente agradecida y honrada. Tuve la fortuna de admirar a muchas pioneras australianas que moldearon el juego y representaron a nuestro país con orgullo", manifestó Barty en un comunicado difundido el jueves. "Que se mencione mi nombre junto al de ellas no se siente como algo real”.

Barty se casó con el golfista profesional Garry Kissick seis meses después de retirarse como jugadora, y la pareja tuvo un hijo, Hayden, nacido en 2023.

Kunieda será el primer japonés en ingresar al Salón Internacional de la Fama del Tenis. Además de sus cuatro oros paralímpicos, Kunieda ganó 28 títulos de Grand Slam en individuales en tenis en silla de ruedas y fue número 1 del mundo en individuales durante un récord de 582 semanas.

Kunieda señaló que era un honor increíble.

“Mi objetivo siempre fue llevar al límite el tenis en silla de ruedas", aseveró en un comunicado. "Estoy muy agradecido a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyaron en este viaje inolvidable. Estoy muy entusiasmado por el año que viene y por ser incorporado en Newport”.

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FUENTE: AP