americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Asciende a 51 cifra de muertos por deslizamiento en China; ponen fin a tareas de búsqueda

BEIJING (AP) — La cifra de muertos por un deslizamiento de tierra en el suroeste de China aumentó a 51, después de que los equipos de búsqueda concluyeran las labores de rastreo en tierra, informaron autoridades el jueves. Diez personas siguen desaparecidas.

Las operaciones de dragado y búsqueda en el río Wujiang continúan, según un comunicado del condado de Pengshui, a las afueras de la ciudad suroccidental de Chongqing, donde la caída de rocas y tierra sepultó más de 10 edificios residenciales y un minibús el 17 de julio.

El deslizamiento dejó 10 heridos, tres de los cuales ya fueron dados de alta del hospital. Más de 1.100 residentes fueron evacuados y el tráfico en la zona afectada se reanudará pronto, indicó el comunicado.

Las autoridades han desplegado buzos y robots submarinos para ayudar en las operaciones de búsqueda en el río.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la izquierda, saluda a sus seguidores junto a su esposa Ana Lucía Pineda durante una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, Colombia, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

De la Espriella propone giro en política exterior de Colombia, romperá relación con Cuba y Nicaragua

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

Destacados del día

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá con las armas si es atacado

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá "con las armas" si es atacado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

CUBA DA UN GIRO HISTÓRICO: AUTORIZA FARMACIAS PRIVADAS POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

TENSIÓN EN HOSPITAL DE LA HABANA: un grupo irrumpe en la terapia intensiva pediátrica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter