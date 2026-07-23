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Asciende a 25 cifra de muertos por desastre de túnel en India

GUWAHATI, India (AP) — Las autoridades recuperaron el jueves los cuerpos de los 13 trabajadores restantes que estaban atrapados dentro de un túnel hidroeléctrico derrumbado en India, lo que elevó a 25 el número de muertos.

Foto entregada por el Departamento de Información y Relaciones Públicas de la Gobernación de Sikkim, que muestra a rescatistas en el túnel en la aldea de Samardung, a unos 40 kilómetros (25 millas) de Gangtok, India, el 22 de julio del 2026. (Departamento de Información y Relaciones Públicas de la Gobernación de Sikkim via AP)
Foto entregada por el Departamento de Información y Relaciones Públicas de la Gobernación de Sikkim, que muestra a rescatistas en el túnel en la aldea de Samardung, a unos 40 kilómetros (25 millas) de Gangtok, India, el 22 de julio del 2026. (Departamento de Información y Relaciones Públicas de la Gobernación de Sikkim via AP) AP

Varias agencias habían realizado esfuerzos de rescate durante los cuatro días transcurridos desde que una explosión de gas sacudió el túnel. Tras la recuperación de todos los empleados desaparecidos, los equipos llevaron a cabo una inspección final del túnel y dieron por concluidas las operaciones, informó el gobierno estatal de Sikkim en un comunicado.

La explosión ocurrió el lunes en el Proyecto Hidroeléctrico Teesta, de 500 megavatios, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de la capital estatal, Gangtok, en el estado himalayo.

Una acumulación de gas metano desencadenó la explosión, que dejó atrapadas bajo tierra a decenas de personas. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por el gas tóxico en el interior, indicaron funcionarios.

El gobierno señaló que formó un comité de alto nivel para investigar el desastre y recomendar salvaguardas para prevenir este tipo de accidentes en el futuro.

Los accidentes en obras de construcción no son infrecuentes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con una geología frágil, fallas en la construcción, clima extremo y estándares de seguridad.

La cuenca del río Teesta, donde se construye el proyecto hidroeléctrico, se encuentra en una región sísmicamente activa, marcada por formaciones rocosas jóvenes y frágiles, plagadas de fracturas y bolsas subterráneas que pueden atrapar gases antiguos. La actividad sísmica y las condiciones subterráneas impredecibles hacen que los proyectos de túneles sean especialmente riesgosos en la región, según expertos.

Una explosión en febrero en una mina de carbón del vecino estado de Meghalaya mató a 18 trabajadores. Un tramo de túnel se derrumbó en 2023 en el estado norteño de Uttarakhand, dejando atrapados a 41 trabajadores durante 17 días antes de ser rescatados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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