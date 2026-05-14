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Arzobispado de San Salvador confirma que sacerdote investigado por supuesto abuso sexual se suicidó

SAN SALVADOR (AP) — El Arzobispado de San Salvador confirmó el jueves que el sacerdote Edgar Lisandro Winter Coronado, quien era investigado por una denuncia de abuso sexual, se suicidó en su ciudad natal, Cobán, Guatemala.

En un comunicado, el Arzobispado informó que el religioso viajó a Estados Unidos a finales de abril “para brindar un servicio pastoral en una parroquia de ese país”, pero que sin cumplir dicha misión pastoral y por su propia iniciativa viajó a Cobán adonde se dio el suceso el 12 de mayo.

“Tristemente, la causa de su muerte fue el suicidio”, indicó.

La muerte del párroco trascendió el miércoles, pero la causa de su fallecimiento no había sido aclarada de inmediato.

El lunes, el Arzobispado de San Salvador informó que había iniciado un proceso jurídico, conforme al derecho canónico, contra el sacerdote luego de una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. El religioso había estado a cargo de la Parroquia Santa María de la Encarnación en el municipio de San Marcos, en la periferia sur de la capital salvadoreña.

En un caso aparte, el Arzobispado capitalino informó en enero que el cura Jesús Orlando Erazo Gálvez había sido retirado definitivamente del ejercicio del sacerdocio luego de concluir el proceso canónico en su contra y recibir una condena de 14 años de prisión por el delito de violación en contra de un menor de edad.

El proceso contra del padre Erazo Gálvez fue instruido por mandato del Dicasterio para la Doctrina de la Fe — organismo del Vaticano— y llevado en el Tribunal Eclesiástico de la Región Central, donde se dictó sentencia. La sanción contra el cura tuvo lugar luego que en 2024 un tribunal de sentencia de El Salvador lo condenó por el caso de la menor.

Ese caso ocurrió en el municipio San Cristóbal, en el departamento de Cuscatlán, en la zona central del país, en diciembre de 2022, según las investigaciones del Ministerio Público.

FUENTE: AP

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