americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aryna Sabalenka remonta y vence a Elena Rybakina para su 1er título en Indian Wells

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, venció a Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 (6) en la final de Indian Wells el domingo para conquistar su primer título en el torneo del desierto de California.

La bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona tras ganar un punto ante la kazaja Elena Rybakina durante el partido final del torneo de tenis BNP Paribas Open, el domingo 15 de marzo de 2026, en Indian Wells, California. (Foto AP/Mark J. Terrill)
La bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona tras ganar un punto ante la kazaja Elena Rybakina durante el partido final del torneo de tenis BNP Paribas Open, el domingo 15 de marzo de 2026, en Indian Wells, California. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Sabalenka, subcampeona en 2023 y 2025, selló la victoria en el BNP Paribas Open con un gran saque que Rybakina devolvió largo. Fue una tarde sofocante en la cancha, ya que las temperaturas se dispararon hasta superar los 32 grados Celsius.

Sabalenka, de 27 años, tuvo la oportunidad de cerrar el tercer set, pero perdió su servicio con el marcador 5-4. Rybakina se encontró con un punto de campeonato en el desempate, pero Sabalenka conectó un revés ganador.

Fue la 16.ª vez que se enfrentaron, y Sabalenka ahora tiene ventaja de 9-7. Rybakina, de Kazajistán, derrotó a Sabalenka en la final de las WTA Finals de 2025 y en el Abierto de Australia hace dos meses. También superó por poco a Sabalenka en la final de Indian Wells en 2023.

En la final masculina, más tarde el domingo, Daniil Medvedev se enfrenta a Jannik Sinner, quien ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos contra Medvedev.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacados del día

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: No habrá impunidad para vandalismo y violencia

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama comunista descarado

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter