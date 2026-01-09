americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aryna Sabalenka avanza a final de Brisbane tras vencer a Muchová

BRISBANE, Australia (AP) — La número uno del mundo Aryna Sabalenka derrotó el sábado 6-3, 6-4 a Karolina Muchová para avanzar a la final del torneo de Brisbane.

La bielorrusa Aryna Sabalenka festeja tras ganar un punto ante la checa Karolina Muchová, en la semifinal del torneo de Brisbane, Australia, el sábado 10 de enero de 2026 (AP Foto/Tertius Pickard)
La bielorrusa Aryna Sabalenka festeja tras ganar un punto ante la checa Karolina Muchová, en la semifinal del torneo de Brisbane, Australia, el sábado 10 de enero de 2026 (AP Foto/Tertius Pickard) AP

Sabalenka, la campeona defensora de Brisbane, resolvió la semifinal en la Arena Pat Rafter en su cuarto punto de partido para avanzar a la final del domingo contra la ganadora de una semifinal posterior entre la cuarta cabeza de serie Jessica Pegula y Marta Kostyuk.

El viernes, en una repetición de la final del Abierto de Australia del año pasado, Sabalenka rompió el servicio de Madison Keys en cinco juegos consecutivos en camino a una victoria por 6-3, 6-3. El año pasado en Melbourne Park, Keys venció a Sabalenka para ganar su primer título de Grand Slam en individuales.

El certamen en Brisbane es un evento preparatorio para el Abierto de Australia de este año, que comienza el 18 de enero.

En el torneo masculino en Brisbane, el primer cabeza de serie Daniil Medvedev jugará contra Alex Michelsen de Estados Unidos en una semifinal posterior. Dos estadounidenses participan en la otra semifinal.

Aleksandar Kovacevic se enfrentaba a Brandon Nakashima.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacados del día

Colapso o cambio: Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

"Colapso o cambio": Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter