Aryna Sabalenka avanza a final de Brisbane tras vencer a Muchová

Compartir en:









La bielorrusa Aryna Sabalenka festeja tras ganar un punto ante la checa Karolina Muchová, en la semifinal del torneo de Brisbane, Australia, el sábado 10 de enero de 2026 (AP Foto/Tertius Pickard) AP

Sabalenka, la campeona defensora de Brisbane, resolvió la semifinal en la Arena Pat Rafter en su cuarto punto de partido para avanzar a la final del domingo contra la ganadora de una semifinal posterior entre la cuarta cabeza de serie Jessica Pegula y Marta Kostyuk.

El viernes, en una repetición de la final del Abierto de Australia del año pasado, Sabalenka rompió el servicio de Madison Keys en cinco juegos consecutivos en camino a una victoria por 6-3, 6-3. El año pasado en Melbourne Park, Keys venció a Sabalenka para ganar su primer título de Grand Slam en individuales.

El certamen en Brisbane es un evento preparatorio para el Abierto de Australia de este año, que comienza el 18 de enero.

En el torneo masculino en Brisbane, el primer cabeza de serie Daniil Medvedev jugará contra Alex Michelsen de Estados Unidos en una semifinal posterior. Dos estadounidenses participan en la otra semifinal.

Aleksandar Kovacevic se enfrentaba a Brandon Nakashima.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP