Arthur Fery se mide a Alexander Zverev y Sinner a Djokovic en semifinales masculinas de Wimbledon

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El alemán Alexander Zverev celebra tras imponerse al estadounidense Taylor Fritz en su duelo de cuartos de final del torneo masculino del Campeonato de Tenis de Wimbledon, el miércoles 8 de julio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) AP El alemán Alexander Zverev celebra después de derrotar al británico Arthur Fery en su partido de semifinales del torneo masculino del Campeonato de Tenis de Wimbledon, el viernes 10 de julio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Fery, número 114 del ranking, quien creció a cinco minutos del All England Club y jugó en la Universidad de Stanford, intenta convertirse en el primer jugador con invitación en llegar a la final desde que Goran Ivanisevic ganó Wimbledon en 2001.

La segunda semifinal en la Pista Central enfrenta al campeón defensor Jannik Sinner contra Novak Djokovic, ganador de Wimbledon en siete ocasiones.

Djokovic venció a Sinner en su último enfrentamiento en cinco sets en las semifinales del Abierto de Australia.

Es otro día bochornoso en el suroeste de Londres, con la temperatura subiendo hasta alrededor de 29 gracos Celsius (85 Fahrenheit).

La final femenina del sábado presenta a dos jugadoras checas: Karolina Muchova contra Linda Noskova.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP