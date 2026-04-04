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Arteta dice que Arsenal pasa por un 'periodo difícil' tras sorpresiva derrota en Copa FA

El técnico del Arsenal Mikel Arteta reconoció que su equipo atraviesa su primer periodo difícil de la temporada después de quedar aturdido por el Southampton de la segunda división en los cuartos de final de la Copa de la FA el sábado. Y hace apenas dos semanas, perdió la final de la Copa de la Liga inglesa.

El español Mikel Arteta, técnico del Arsenal, da indicaciones durante un partido ante Southampton en la Copa de la FA, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Dave Shopland)
El español Mikel Arteta, técnico del Arsenal, da indicaciones durante un partido ante Southampton en la Copa de la FA, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Dave Shopland) AP

Una sorprendente derrota por 2-1 en el estadio St. Mary's dejó al Arsenal con la Liga Premier y la Liga de Campeones como únicos objetivos para levantar un trofeo.

Una lesión de rodilla de Gabriel Magalhaes, que obligó a salir al zaguero central brasileño en la segunda mitad, añadió más desdicha para Arteta, quien sugirió que hubo jugadores que saltaron al campo contra el Southampton pese a tener sus propios problemas físicos.

Lo que Arteta no estaba dispuesto a hacer era criticar a su plantel.

“Aprecio a mis jugadores y lo que han hecho durante nueve meses”, afirmó. “¿Qué voy a hacer ahora? ¿Criticarlos porque perdimos un partido aquí, pese a la manera en que lo intentaron y a cómo están poniendo el cuerpo en todo? Algunos probablemente ni siquiera tenían que estar aquí hoy.

“No, no voy a hacer eso. Voy a defenderlos más que nunca. Si alguien tiene que asumir la responsabilidad, soy yo, y tenemos por delante el periodo más bonito de la temporada. Y ahora es un momento de la temporada — siempre hay momentos, por lo general dos o tres. Este es el primer momento que tenemos con un cierto nivel de dificultad”.

El Arsenal juega contra el Sporting de Lisboa — el equipo más débil que queda — en los cuartos de final de la Liga de Campeones durante los próximos 10 días y tiene una ventaja de nueve puntos en la Premier mientras el club busca su primer trofeo desde 2020.

El Arsenal ha terminado como subcampeón de la liga en cada una de las últimas tres temporadas y fue eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones el año pasado.

“Cuando digo dificultad, vamos a jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones y el tramo final de la liga”, añadió Arteta. “Es un periodo difícil, pero creo que muchos otros son mucho más difíciles.

“Así que levántense, asuman su responsabilidad y cumplan, como lo hemos hecho toda la temporada”.

Gabriel será evaluado

A Gabriel se le vio con una bolsa de hielo en la rodilla después de salir a los 72 minutos. Se perdió los partidos de Brasil durante la reciente fecha internacional por preocupaciones sobre su estado físico.

“Creo que sintió algo”, comentó Arteta sobre su defensor clave. “No sé exactamente qué es, tendremos que evaluarlo. Pero cuando un jugador pide ser sustituido nunca son buenas noticias”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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