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Arsenal ficha a Ona Batlle, campeona del Mundial femenino y de la Liga de Campeonas

LONDRES (AP) — Arsenal fichó a la exdefensora del Barcelona Ona Batlle, en otro gran movimiento hacia Londres de una integrante de la selección española que ganó el Mundial femenino.

ARCHIVO - Ona Batlle, del Barcelona, observa el balón durante la Final de la Liga de Campeonas entre FC Barcelona y OL Lyonnes, el 23 de mayo de 2023, en Oslo. Arsenal fichó a la exdefensa Batlle del Barcelona en otro gran movimiento a Londres de una seleccionada de la España Campeona del Mundo. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
ARCHIVO - Ona Batlle, del Barcelona, observa el balón durante la Final de la Liga de Campeonas entre FC Barcelona y OL Lyonnes, el 23 de mayo de 2023, en Oslo. Arsenal fichó a la exdefensa Batlle del Barcelona en otro gran movimiento a Londres de una seleccionada de la España Campeona del Mundo. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Batlle fue la lateral derecha titular del Barcelona en la victoria 4-0 sobre OL Lyonnes en la final de la Liga de Campeones en mayo, antes de dejar el club al final de la temporada como parte de un éxodo de jugadoras clave.

Es la segunda estrella del equipo español campeón del Mundial 2023 que se muda a Inglaterra esta semana, después de que la ganadora en dos ocasiones del Balón de Oro Alexia Putellas se incorporara el miércoles a las London City Lionesses.

“Quiero ganar títulos y siento que este es el lugar adecuado para lograrlo”, afirmó Batlle en un comunicado mientras Arsenal anunció su llegada el viernes.

Batlle es otro fichaje de impacto para Arsenal tras la llegada la semana pasada de la mediocampista inglesa Georgia Stanway procedente del Bayern Múnich. Es la segunda etapa de Batlle en la liga inglesa, después de jugar en el Manchester United de 2020 a 2023.

Además de Batlle y Putellas, otras dos jugadoras de la alineación del Barcelona en la final de la Liga de Campeones están listas para nuevos clubes, después de que la defensa Mapi León y la delantera Salma Paralluelo también se marcharan al final de la temporada.

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