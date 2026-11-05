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Arrestan y acusan en EEUU de soborno a un juez mexicano en caso de narcotráfico internacional

Un juez mexicano fue arrestado y acusado de aceptar 2 millones de dólares en sobornos a cambio de liberar de custodia a un presunto narcotraficante canadiense, informaron el jueves autoridades de Estados Unidos.

ARCHIVO – El fiscal federal Martin Estrada, derecha, en el podio, junto con funcionarios federales, locales e internacionales, anuncia la presentación de cargos federales y arrestos contra presuntos miembros de una organización transnacional de narcotráfico en una conferencia de prensa en las oficinas del FBI en Los Ángeles, el 17 de octubre de 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo)
ARCHIVO – El fiscal federal Martin Estrada, derecha, en el podio, junto con funcionarios federales, locales e internacionales, anuncia la presentación de cargos federales y arrestos contra presuntos miembros de una organización transnacional de narcotráfico en una conferencia de prensa en las oficinas del FBI en Los Ángeles, el 17 de octubre de 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo) AP

En 2024, Luis Benítez Alcántara supervisaba en México los procedimientos de extradición del ciudadano canadiense Andrew Clark, acusado en Estados Unidos de ayudar a dirigir un grupo de narcotráfico valorado en 1.000 millones de dólares, presuntamente encabezado por el excompetidor olímpico canadiense de snowboard Ryan Wedding, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. Según el documento, se acusa a Benítez de haber liberado a Clark de custodia tras aceptar los pagos del soborno.

Clark fue arrestado días después de su liberación y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico y asesinato.

En el comunicado se indica que Benítez, de 49 años, fue arrestado el domingo en Colombia. Está imputado en una acusación formal de nueve cargos de encubrimiento después del hecho. Hasta el momento, se ignora si cuenta con un abogado.

Autoridades de Estados Unidos solicitarán la extradición de Benítez desde Colombia, según el comunicado.

“Los funcionarios públicos corruptos, sin importar dónde estén, que ayuden a narcotraficantes que operan aquí en el país enfrentarán la justicia en Estados Unidos”, afirmó en el comunicado el secretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche.

Se trata del arresto más reciente en la investigación de Estados Unidos sobre una red multinacional de narcotráfico presuntamente dirigida por Wedding, quien se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por el FBI, acusado de trasladar cocaína desde América Latina hacia Estados Unidos y de orquestar varios asesinatos. Wedding fue arrestado en México a principios de este año y trasladado en avión a California, donde se declaró inocente de cargos de asesinato y narcotráfico.

Decenas de personas han sido arrestadas en relación con la presunta red de drogas, y las autoridades incautaron grandes volúmenes de sustancias ilícitas, armas y dinero en efectivo, así como automóviles, motocicletas, obras de arte y joyas valorados en millones de dólares durante la investigación.

Hasta el jueves, el abogado de Clark, Matthew Lombard, no había respondido a distintos mensajes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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