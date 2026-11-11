Arrestan a un adolescente por el asesinato de estudiante ghanés de 15 años en NY

Personas caminan frente a la Corte Penal del Bronx, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en el distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy) AP

El sospechoso, un joven de 17 años, fue detenido por un cargo de asesinato y otros delitos relacionados con la muerte de Javits Frimpong, ocurrida el 29 de octubre, indicó el Departamento de Policía de Nueva York. Las autoridades no dieron a conocer el nombre del sospechoso, y de momento se desconoce si cuenta con un abogado que pueda responder a las acusaciones.

El asesinato ha desatado protestas en Nueva York y llevado a que el alcalde Zohran Mamdani le solicite al presidente Donald Trump que gestione una visa para que la madre de Frimpong, Doris Adu Gyamfi, pueda viajar a Estados Unidos.

“Necesito justicia para mi hijo”, dijo la madre entre lágrimas en una conferencia de prensa el miércoles.

La policía no señaló qué fue lo que desató el tiroteo en una calle del Bronx mientras Frimpong caminaba hacia la escuela. La familia del adolescente ha dicho que sufría de acoso escolar, y el jefe de detectives Joseph Kenny declaró la semana pasada que los agentes estaban investigando el acoso o algún otro posible motivo, como un robo. Dejó entrever que hubo “tres perpetradores” involucrados.

La noticia del arresto se dio a conocer mientras familiares de Frimpong, el abogado defensor de los derechos civiles Ben Crump, el reverendo Al Sharpton y el embajador de Ghana ante la ONU, Samuel Yao Kumah, se reunían en la sede de National Action Network para una conferencia de prensa.

Después de encabezar un cántico de “¡Justicia para Javits!”, Crump mencionó la noticia del arresto, pero añadió: “Lo que todos nos preguntamos es: ¿por qué? ¿Por qué mataron a este joven, a esta persona con un futuro tan brillante?”.

La madre del adolescente lloraba sobre el hombro de Sharpton mientras Crump hablaba.

La muerte de Frimpong ha conmocionado a los ghaneses, dijo Kumah, quien se refirió al arresto como “un paso en la dirección correcta”.

Frimpong viajó hace un año a Estados Unidos para reunirse con su padre y encontrar mejores oportunidades educativas, según sus familiares. Thomas Frimpong, afirmó que su hijo “estaba viviendo el sueño”.

Millicent Frimpong, contó que su hermano aspiraba a convertirse en médico y seguir la tradición familiar de ser parte de las fuerzas armadas.

“Estaba tan listo que me hizo guardar mi uniforme para él”, recordó.

Relató que él escribió en su diario que estaba orgulloso de estar en Estados Unidos y que la escuela iba bien.

Thomas Frimpong ha dicho que había otros estudiantes que molestaban a su hijo un adolescente callado que pasaba gran parte del tiempo en su teléfono celular, pero que Javits le decía: “Papá, estoy bien”. Dos estudiantes fueron suspendidos por el acoso, indicó el padre.

El Departamento de Educación de la ciudad no respondió de momento a un mensaje en busca de información adicional sobre el tema.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP