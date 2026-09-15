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Arrestan en Nigeria a mexicano tras pesquisa en laboratorio de metanfetamina de escala industrial

ABUYA, Nigeria (AP) — Las autoridades nigerianas clausuraron un laboratorio de metanfetamina a escala industrial y detuvieron a un ciudadano mexicano en el aeropuerto de Lagos, informó el martes la agencia antidrogas del país.

El portavoz de la agencia, Femi Babafemi, indicó que Arturo Carrera Loaiza fue arrestado en relación con el laboratorio, ubicado en una obra de construcción en el sureste del estado de Ebonyi, cuando intentaba huir del país, situado en África occidental.

“El avance se produce tras meses de minuciosas investigaciones sobre una red criminal más amplia detrás de una serie de laboratorios clandestinos de drogas descubiertos en distintas partes del país este año”, señaló.

Es la segunda vez este año que la Agencia Nacional para la Aplicación de la Ley Antidrogas desmantela una operación de drogas a gran escala. En mayo, las autoridades detuvieron en la región suroeste del país a integrantes de un grupo organizado de drogas en el que participaban nigerianos y mexicanos.

Entre los artículos recuperados en el más reciente operativo se había metanfetamina, tres deshidratadores vacíos y cientos de kilogramos de compuestos químicos, incluidos acetona, etanol, sal de cloruro y ácido clorhídrico.

En los últimos años, África occidental y central se han consolidado como un punto crítico para el tráfico y la fabricación mundial de drogas ilícitas debido a las fronteras porosas y a la corrupción, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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