Arrestan en Corea del Sur a 2 exmilitares chinos por presunto espionaje

La policía indicó que uno de los sospechosos, un ciudadano chino de unos 60 años, instaló un dispositivo de interceptación compuesto por un receptor de radio definido por software, una antena y una computadora portátil en un hotel cerca de una base aérea utilizada conjuntamente por las fuerzas aéreas surcoreanas y estadounidenses en el sur de Corea del Sur.

La policía señaló que se acusa al hombre de interceptar en varias ocasiones, desde 2024, comunicaciones entre aviones de combate pilotados por aviadores surcoreanos y estadounidenses y los controladores de tráfico aéreo de la base.

La policía indicó que anteriormente sirvió en el ejército chino, pero se negó a revelar más detalles sobre su identidad. El comunicado policial señaló que el hombre fue detenido el lunes por violar leyes sobre ayuda al enemigo y protección de secretos de comunicaciones.

La policía apuntó que estaba realizando un examen forense de su computadora portátil para determinar si retransmitió a las autoridades chinas alguna de las comunicaciones interceptadas.

El hombre dijo a los investigadores que su pasatiempo era escuchar comunicaciones entre aviones civiles y controladores de tráfico aéreo, y que también quería escuchar comunicaciones relacionadas con aviones de combate.

La policía informó que también arrestó el lunes a otro hombre chino de unos 40 años, acusado de recopilar ilegalmente información del cuartel general militar de Estados Unidos cerca de Seúl, incluida información sobre ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, fotos que muestran los movimientos de armas en el cuartel general y cambios de personal de oficiales estadounidenses de alto rango, según la policía.

La policía alega que obtuvo parte de la información de una mujer surcoreana que trabajaba en el mando estadounidense. La policía indicó que él le dio dinero a cambio de la información y sospecha que la pareja mantenía una relación romántica.

El hombre, que dirige una tienda de suministros militares cerca del mando estadounidense, argumentó durante el interrogatorio que buscaba la información porque creía que ayudaría a su negocio.

La policía señaló que el hombre también había servido anteriormente en el ejército chino. La policía indicó que violó leyes sobre ayuda al enemigo y protección de instalaciones militares en Corea del Sur.

Las llamadas a la Embajada de China en Seúl no fueron respondidas después del horario laboral el martes.

El anuncio policial se produjo un día después de que los ejércitos surcoreano y estadounidense anunciaran que la próxima semana comenzarán sus maniobras anuales de gran escala. Estados Unidos mantiene unos 28.500 soldados destinados en Corea del Sur para ayudar a disuadir posibles agresiones de Corea del Norte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP