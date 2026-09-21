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Arrestan a 3 sospechosos por uno de varios asesinatos de mujeres en Sudáfrica

JOHANNESBURGO, Sudáfrica (AP) — La policía de Sudáfrica ha arrestado a tres sospechosos el lunes en relación con uno de los asesinatos de mujeres detectados en la misma zona en las afueras de Johannesburgo, según indicó la policía el lunes.

Investigadores forenses trabajan en el lugar donde se encontró el cuerpo de una mujer a las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica, el jueves 17 de septiembre de 2026. (AP Foto/Themba Hadebe)
Investigadores forenses trabajan en el lugar donde se encontró el cuerpo de una mujer a las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica, el jueves 17 de septiembre de 2026. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

Los nueve asesinatos de mujeres de entre 20 y 30 años en el municipio de Ekurhuleni durante los últimos dos meses provocaron indignación en Sudáfrica, que registra altas tasas de violencia contra las mujeres.

La policía ha estado investigando si los asesinatos estaban relacionados, lo que avivó el temor de que un asesino o asesinos en serie pudieran estar operando en la zona.

Se esperaba que los sospechosos, dos mujeres y un hombre, comparecieran ante el tribunal más tarde el lunes después de ser detenidos en relación con el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado la semana pasada en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo.

Sin embargo, los investigadores no vincularon a los sospechosos con los otros ocho asesinatos.

Las autoridades han señalado que no es seguro que todos los asesinatos estén relacionados, aunque indicaron que han identificado similitudes en algunos de ellos y han emitido una alerta para que las mujeres en Ekurhuleni tomen precauciones.

El ministro de Policía, Firoz Cachalia, dijo el domingo que hasta ahora no había pruebas concluyentes de que los asesinatos hayan sido cometidos por un asesino en serie, “pero aún no se ha descartado nada mientras continúan las investigaciones”.

Los cuerpos de seis de las víctimas fueron encontrados en un lapso de 10 días este mes. Cuatro de las nueve víctimas fueron descubiertas a una distancia de aproximadamente seis kilómetros (3,7 millas) entre sí. Varios de los cuerpos fueron hallados en zonas despejadas cerca de carreteras principales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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