Arrestan a 3 hombres en Filipinas por asesinato de biólogo marino de EEUU

Tres hombres irrumpieron en la vivienda de Kent Carpenter, de 73 años, en el pueblo costero de Sibulan, en la provincia de Negros Oriental, durante un presunto robo el domingo. Según las autoridades policiales, se alega que uno de ellos le disparó al científico en la cabeza con una pistola cuando estaba sentado en un sofá. Otro sospechoso obligó a la acompañante filipina de Carpenter a entrar en una habitación y la violó.

Los sospechosos se llevaron una computadora portátil, una cantidad no especificada de dinero en efectivo y una mochila antes de huir, indicó el coronel Allen Rae Co, portavoz de la policía nacional. Co agregó en una conferencia de prensa que las autoridades buscan al tercer hombre y añadió que los investigadores intentan determinar por qué los sospechosos le dispararon a Carpenter.

Un cuarto sospechoso, que actuó como vigía fuera de la propiedad, fue arrestado tras entregarse a la policía y presuntamente aportó detalles cruciales del crimen.

Co señaló que uno de los detenidos había sido contratado anteriormente por Carpenter para realizar trabajos de carpintería en su casa, y aañadió que entre los arrestados está el presunto autor del disparo.

“Todos los indicios hasta ahora apuntan a que el ataque no estaba relacionado con el trabajo (del estadounidense)", dijo Co a los periodistas. "Fue realmente un robo planificado. Así que todavía estamos verificando por qué mataron al biólogo marino estadounidense”.

Varios centros y universidades de medio ambiente y biodiversidad de Estados Unidos y Filipinas han expresado conmoción por la muerte violenta de Carpenter.

Carpenter había testificado para el gobierno filipino cuando llevó a China a un arbitraje internacional por disputas de larga data en el mar de China Meridional. Según exfuncionarios filipinos que conocían su aporte, su testimonio como experto en biodiversidad se centró en el impacto ambiental de la construcción de islas y las actividades pesqueras de China en las aguas en disputa.

El panel arbitral en La Haya invalidó las amplias reclamaciones de China y señaló el daño ambiental causado por la construcción de islas por parte de China en las aguas en disputa en una decisión de julio de 2016. China, sin embargo, cuestionó la jurisdicción del panel, se negó a participar en el arbitraje y rechazó el fallo por considerarlo una farsa.

Carpenter había sido durante mucho tiempo profesor e investigador en la Universidad Silliman, en Negros Oriental. También era profesor de Ciencias Biológicas en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia, desde 1996.

Su investigación —centrada en Filipinas y el Triángulo de Coral entre los océanos Índico y Pacífico— moldeó los esfuerzos de conservación en todo el mundo, de acuerdo con autoridades de la universidad estadounidense. Indicaron que se encontraba en una misión de investigación prolongada en Filipinas y que planeaba jubilarse en septiembre.

“Dedicó su carrera a ampliar nuestra comprensión de las masas de agua del mundo y a proteger algunos de sus ecosistemas más vulnerables”, afirmó en un comunicado el presidente de Old Dominion, Brian Hemphill.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP