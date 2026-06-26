Arquero uruguayo Fernando Muslera sale al descanso tras error que acabó en gol de España

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El arquero uruguayo Fernando Muslera no logra controlar el remate a gol del español Alex Baena en el partido por el Grupo H del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Sergio Rochet reemplazó a Muslera para iniciar el segundo tiempo, con Uruguay abajo 1-0 y al borde de la eliminación. No trascendió de inmediato que Muslera, de 40 años de edad, tuviera algún problema físico.

Muslera, quien también cometió fallos en el empate 2-2 de la Celeste ante Cabo Verde y en el 1-1 del debut frente a Arabia Saudí, no pudo desviar el disparo de Álex Baena dentro del área a los 42 minutos.

El bote pareció engañar a Muslera. No logró llegar al balón con las manos lo suficientemente firmes como para desviar por completo el remate lejos de la red.

Muslera, quien se había retirado de la competencia internacional hace unos años, volvió a ser convocado a inicios de 2026 bajo el mando de Bielsa. Fue una decisión que recibió críticas por parte muchos aficionados uruguayos.

En el duelo del domingo ante Cabo Verde, Muslera quedó mal ubicado tras un mal pase de Mathias Olivera, lo que acabó en un gol del empate a portería vacía. Y contra Arabia Saudí, no pudo asegurar el balón tras un cabezazo y los saudíes aprovecharon el rebote.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP