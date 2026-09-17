Arquero boliviano revela que le propusieron amañar partidos y pide disculpas

Ferrel, de 24 años y que ataja para el club Guabirá de la primera división, compareció en una rueda de prensa, acompañado por su madre, que no se mencionó su nombre.

“Mi persona nunca ejecutó ninguna acción de amaño de partidos en mi carrera profesional, pero sí, efectivamente, hace un par de meses fui abordado por dos personas extranjeras en un local público”, dijo Ferrel a los medios, abrazando a su madre. “Para ello, ofrecían un significativo monto de dinero si se cumplían sus instrucciones… Tampoco recibí ningún dinero de ellos”.

El domingo, Ferrel, junto a sus compañeros de equipo y el técnico Leonardo Egüez, realizó la denuncia sobre las amenazas tras la derrota 6-0 frente a Always Ready.

“Ya no pude soportar más porque metieron amenazas en las llamadas contra mi mamá, contra mi familia, de que ella iba a ser secuestrada”, mencionó Ferrel, sin identificar a los individuos. Posteriormente, pidió disculpas a su madre, al presidente del equipo y a los hinchas por lo que describió como su falta de experiencia.

“A mi novia le indicaron también que mi señora madre estaba secuestrada y, en mi desesperación, le informé a mis compañeros de esta situación. Es así como el entrenador y todos nosotros, en conferencia de prensa, expusimos mi caso”, añadió.

Guabirá se sumó a la denuncia ante la policía y el Ministerio Público , que investigan el caso por amenazas.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, dijo el miércoles por la noche que se encuentran en alerta y que van a “coadyuvar con toda la investigación”.

“No podemos permitir las redes de amaños, porque no estamos hablando de apuestas. Las apuestas existen en el mundo", indicó tras la presentación de un protocolo de integridad para el fútbol boliviano. "Lo que sí está penado y es un acto ilícito es amañar y manipular partidos, en este caso de fútbol, para beneficiarse de apuestas, y eso nosotros no lo vamos a permitir”.

Este protocolo identifica varias acciones que deben realizar las personas que reciban una oferta, amenaza o intento de manipulación. Dentro de las recomendaciones, y para actuar a tiempo, se pide a los involucrados rechazar la oferta o presión y mantenerse en una postura firme.

El fútbol boliviano se ha visto cuestionado por varios casos de posible amaño de partidos. En 2023, el campeonato tuvo que ser suspendido debido a las denuncias de amaños, pero hasta la actualidad no se han conocido los resultados de las investigaciones.

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FUENTE: AP