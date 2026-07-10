Armani se va de River Plate tras casi nueve años y diez títulos como guardián de su arco

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El futbolista y el equipo argentino “han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del club y los hinchas”, informó River en un comunicado.

El club no aclaró cuál será el futuro del guardameta de 39 años, aunque reportes de prensa señalan que volverá al Atlético Nacional de Colombia, donde se fue como ídolo para sumarse a River en 2018.

Desde entonces, Armani fue determinante en los diez títulos que conquistó el club millonario, el más importante la Copa Libertadores 2018 en la final ante su clásico rival Boca Juniors.

Sus actuaciones destacadas le permitieron llegar a la selección Argentina y atajar en el Mundial 2018. En Qatar 2022 fue suplente de Emiliano Martínez en el equipo que terminó conquistando la tercera estrella para el país sudamericano.

Armani había declarado que su deseo era retirarse en River, club del cual es hincha, pero la irrupción del juvenil Santiago Beltrán, quien le arrebató el puesto, terminó por precipitar su salida.

“Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre”, concluyó River.

FUENTE: AP