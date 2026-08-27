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Armada mexicana golpea al Cártel del Golfo y le incauta finca con tigres, leones, hienas y búfalos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Armada mexicana propinó un golpe a una facción del Cártel del Golfo al incautarle en el estado norteño de Tamaulipas cinco propiedades, entre ellas una finca con 135 animales exóticos y un inmueble donde operaba una gasolinera clandestina y depósitos de combustible.

La operación se desarrolló entre las localidades de Tampico y Altamira, al sur de Tamaulipas, donde elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) realizaron cateos simultáneos en cinco inmuebles que presuntamente pertenecen al grupo criminal de Los Rojos, una facción del Cártel del Golfo, dijo el jueves a The Associated Press un funcionario federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar.

El Cártel del Golfo, que Estados Unidos clasificó el año pasado como organización terrorista, opera como una confederación criminal con varias facciones, como Los Metros, Los Escorpiones, Los Ciclones y Los Rojos, distribuidos en zonas estratégicas de Tamaulipas y en particular en las ciudades de Matamoros y Reynosa que están cercanas a la frontera con Texas.

Las facciones han diversificado sus actividades que van desde el tráfico de migrantes, droga y armas, extorsión, hasta el robo del combustible, indicó el analista de seguridad David Saucedo. En el caso Los Rojos, agregó, también realizan actividades de producción de metanfetaminas, ventas de drogas al menudeo y la comercialización del combustible robado.

En uno de los inmuebles asegurados se localizaron 135 animales exóticos, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, búfalos, camellos y tortugas, indicó el Gabinete de Seguridad federal en un comunicado.

Los ejemplares quedarán a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado, informó el gobierno.

En los otros cuatro inmuebles se decomisaron 68.000 litros de diésel, un vehículo tipo tractocamión, dos cisternas, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro tanques de almacenamiento, una motobomba y una gasolinera clandestina, señala el comunicado.

En la operación fue detenida una persona, pero no se ofrecieron detalles de su identificación.

Hace cuatro meses la SEMAR le incautó a Los Escorpiones un predio en Tamaulipas y equipos que eran empleados para la extracción y comercialización ilegal de combustible, que se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno mexicano debido a las millonarias pérdidas que le ocasiona a la estatal Petróleos Mexicano (Pemex).

Para hacer frente al robo de combustible —que en México se conoce como “huachicol”-- el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum activó desde el año pasado un plan nacional que ha dejado decenas detenidos, entre ellos exoficiales de la Armada, funcionarios de aduanas y empresarios, y millones de litros de combustible decomisados.

El narco y los animales exóticos

Por años los criminales mexicanos han tenido predilección por los animales exóticos que se han convertido en “símbolo de estatus, de poder, de fuerza”, afirmó Saucedo.

Existen reportes de las autoridades que refieren que los grandes felinos y los reptiles también son empleados por los criminales para matar a sus víctimas y rivales.

El tráfico ilegal de animales en México ha proliferado gracias a una importante demanda, según han reconocido las autoridades locales. Pero los analistas estiman que ese mercado también se ha visto favorecido por la debilidad de los sistemas de control y la corrupción que impera en el país.

FUENTE: AP

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