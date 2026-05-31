Argentina y Messi arriban a Kansas City en el Vuelo 1978 para iniciar su preparación al Mundial

El vuelo de 11 horas, que recorrió más de 5.500 millas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Argentina aterrizó en Missouri poco después de las 11 de la mañana, hora local. El número de vuelo del chárter de Aerolíneas Argentinas fue 1978, un homenaje a la selección argentina que ganó el Mundial de 1978 como país anfitrión al vencer en la final a los Países Bajos, frente a más de 71.000 aficionados en el estadio de River Plate en Buenos Aires.

El avión en sí, un Airbus A330, también celebró a la selección argentina con una librea especial. El número 10 de Lionel Messi aparecía en la cola, en medio de las icónicas franjas celestes y blancas del equipo nacional, mientras que tres estrellas doradas representaban sus tres títulos mundiales.

Argentina es la primera de las cuatro selecciones nacionales que establecerán su base del Mundial en el área metropolitana de Kansas City que ya arribó a la ciudad.

Países Bajos, Inglaterra y Argelia —que tendrá su base en la Universidad de Kansas, en la cercana Lawrence— tienen previsto llegar esta semana.

La mayor parte del plantel de Argentina llegó en el vuelo chárter, aunque algunos jugadores arribarán desde sus clubes en otras partes del mundo. Tras bajar del avión, jugadores y personal caminaron por la pista hasta unos autobuses chárter que los esperaban para el traslado al hotel del equipo.

Messi y compañía se alojarán en el Origin Hotel, cerca del centro de Kansas City, Missouri. Se han levantado vallas alrededor de la propiedad y se ha dispuesto seguridad adicional para el equipo, mientras que dentro del hotel, relativamente nuevo, abundan letreros, pósteres y otros guiños al conjunto conocido como la Albiceleste, incluidas enormes imágenes de algunas de sus principales figuras en el exterior del edificio.

El equipo tenía previsto dedicar el domingo a realizar un entrenamiento ligero en el gimnasio del hotel mientras esperaba la llegada del resto de sus jugadores. Su primera práctica completa está programada para el lunes en el Compass Minerals National Performance Center, la sede del club Sporting Kansas City de la MLS.

Argentina juega un amistoso contra Honduras el sábado en Kyle Field, en College Station, Texas, la casa de Texas A&M. Su último ensayo será tres días después contra Islandia en el Jordan-Hare Stadium, en Alabama, la casa de otro equipo de fútbol americano de la SEC, Auburn.

El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer el jueves su lista de 26 jugadores para el Mundial. La encabeza Messi, que cumple 39 años en menos de un mes, e incluye a 17 futbolistas que formaron parte del equipo que se impuso hace cuatro años a Francia en la final en Qatar.

Varios jugadores estaban en duda por lesiones de distinta gravedad antes de la fecha límite del primero de junio fijada por la FIFA para cerrar todas las listas del Mundial. Entre ellos Messi, que sufre fatiga muscular y una leve distensión en el isquiotibial izquierdo.

El club indicó que su tiempo de recuperación dependerá de “su evolución clínica y funcional”. Messi disputará su sexto Mundial, tras haber participado previamente en Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP