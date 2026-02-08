americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Argentina: Vélez Sarsfield derrota 2-1 a Boca Juniors con brillo del chileno Diego Valdés

BUENOS AIRES (AP) — Vélez Sarsfield superó a Boca Juniors en una ráfaga letal, con dos goles en tres minutos, y con los mismos dos intérpretes.

Con el chileno Diego Valdés como exquisito asistidor y Matías Pellegrini como implacable goleador, el “Fortín” se impuso 2-1 en casa el domingo y quedó como único líder de la Zona A del torneo Apertura del fútbol argentino. El “Xeneize” descontó con un notable tanto del juvenil Iker Zufiaurre con tiempo cumplido.

En tanto, Huracán se adueñó como local del clásico de barrio ante San Lorenzo, imponiéndose 1-0 con un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo. Independiente celebró su primera victoria en el certamen al ganarle como visitante 1-0 a Platense.

Tras un primer tiempo reñido y sin demasiadas luces en el estadio José Amalfitani, en el complemento Boca sucumbió ante un Vélez con más fútbol y más energía. El dúo dinámico conformado por Valdés-Pellegrini desequilibró por completo a la última línea del equipo de Claudio Úbeda.

A los 63 minutos, Valdés colocó un centro exacto a la cabeza de Pellegrini, que dejó sin respuestas al arquero Agustín Marchesín. Y 180 segundos más tarde, la fórmula se repitió, pero por abajo: un estilete del chileno para que el delantero definiera de primera.

El uruguayo Miguel Merentiel volvió tras una lesión, pero Boca siguió careciendo de peso en el área rival. Esta vez, la ausencia que se sintió, y mucho, fue la del atacante Exequiel “Changuito” Zeballos por un desgarro muscular.

Una vez conseguida la doble ventaja, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto dominó a placer e incluso desperdició un par de chances netas para cerrar una goleada ante un oponente que se derrumbó. Un misil de Zufiaurre tras asistencia de Leandro Paredes maquilló el resultado.

Pese a sufrir su segunda derrota en otros tantos encuentros a domicilio, Boca se mantiene provisionalmente en puestos de playoffs en la Zona A.

La única noticia positiva del domingo para los hinchas de Boca es que está cerca de cerrarse el fichaje del colombiano Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata, según informaron medios argentinos.

En menos de un mes, el ecuatoriano Caicedo logró meterse en el corazón de los hinchas de Huracán, con cuatro tantos en otros tantos cotejos. El conseguido ante San Lorenzo, claro, fue el más valioso.

El delantero, cuya ficha pertenece al Atlas mexicano y viene de un opaco paso por el Sporting Gijón de la segunda división española, cabeceó al gol a los 49 minutos y volcó a favor del anfitrión el clásico.

“Le doy gracias a Dios por estar viviendo estos momentos. No la estaba pasando fácil y cuando surgió la oportunidad de venir acá sabía que lo hacía a una gran institución. Espero estar a la altura”, señaló Caicedo, de 28 años y máximo artillero del certamen.

San Lorenzo, que llegó al estadio Tomás Adolfo Ducó mirando con simpatía un empate, apenas si tuvo una chance para nivelar, una pelota que dio en el palo tras una arremetida de Alexis Cuello. Pese a la derrota, el “Cuervo” sigue liderando cómodamente el historial del derbi.

Al igual que Huracán, también Independiente celebró un triunfo bautismal en el torneo. El “Rojo” se impuso 1-0 a Platense, que se quedó sin invicto. Santiago Montiel fue el autor del tanto que catapultó al equipo de Gustavo Quinteros a los primeros lugares de la Zona A.

En otros partidos de la jornada dominical, Sarmiento venció 2-1 a Atlético Tucumán en Junín, y Gimnasia derrotó 1-0 a Instituto igualaron en Mendoza.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba
ALARMA

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba

OPINION: Cuba en la sala de preparto

OPINION: Cuba en la sala de preparto

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter