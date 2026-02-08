Argentina: Vélez Sarsfield derrota 2-1 a Boca Juniors con brillo del chileno Diego Valdés

Con el chileno Diego Valdés como exquisito asistidor y Matías Pellegrini como implacable goleador, el “Fortín” se impuso 2-1 en casa el domingo y quedó como único líder de la Zona A del torneo Apertura del fútbol argentino. El “Xeneize” descontó con un notable tanto del juvenil Iker Zufiaurre con tiempo cumplido.

En tanto, Huracán se adueñó como local del clásico de barrio ante San Lorenzo, imponiéndose 1-0 con un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo. Independiente celebró su primera victoria en el certamen al ganarle como visitante 1-0 a Platense.

Tras un primer tiempo reñido y sin demasiadas luces en el estadio José Amalfitani, en el complemento Boca sucumbió ante un Vélez con más fútbol y más energía. El dúo dinámico conformado por Valdés-Pellegrini desequilibró por completo a la última línea del equipo de Claudio Úbeda.

A los 63 minutos, Valdés colocó un centro exacto a la cabeza de Pellegrini, que dejó sin respuestas al arquero Agustín Marchesín. Y 180 segundos más tarde, la fórmula se repitió, pero por abajo: un estilete del chileno para que el delantero definiera de primera.

El uruguayo Miguel Merentiel volvió tras una lesión, pero Boca siguió careciendo de peso en el área rival. Esta vez, la ausencia que se sintió, y mucho, fue la del atacante Exequiel “Changuito” Zeballos por un desgarro muscular.

Una vez conseguida la doble ventaja, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto dominó a placer e incluso desperdició un par de chances netas para cerrar una goleada ante un oponente que se derrumbó. Un misil de Zufiaurre tras asistencia de Leandro Paredes maquilló el resultado.

Pese a sufrir su segunda derrota en otros tantos encuentros a domicilio, Boca se mantiene provisionalmente en puestos de playoffs en la Zona A.

La única noticia positiva del domingo para los hinchas de Boca es que está cerca de cerrarse el fichaje del colombiano Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata, según informaron medios argentinos.

En menos de un mes, el ecuatoriano Caicedo logró meterse en el corazón de los hinchas de Huracán, con cuatro tantos en otros tantos cotejos. El conseguido ante San Lorenzo, claro, fue el más valioso.

El delantero, cuya ficha pertenece al Atlas mexicano y viene de un opaco paso por el Sporting Gijón de la segunda división española, cabeceó al gol a los 49 minutos y volcó a favor del anfitrión el clásico.

“Le doy gracias a Dios por estar viviendo estos momentos. No la estaba pasando fácil y cuando surgió la oportunidad de venir acá sabía que lo hacía a una gran institución. Espero estar a la altura”, señaló Caicedo, de 28 años y máximo artillero del certamen.

San Lorenzo, que llegó al estadio Tomás Adolfo Ducó mirando con simpatía un empate, apenas si tuvo una chance para nivelar, una pelota que dio en el palo tras una arremetida de Alexis Cuello. Pese a la derrota, el “Cuervo” sigue liderando cómodamente el historial del derbi.

Al igual que Huracán, también Independiente celebró un triunfo bautismal en el torneo. El “Rojo” se impuso 1-0 a Platense, que se quedó sin invicto. Santiago Montiel fue el autor del tanto que catapultó al equipo de Gustavo Quinteros a los primeros lugares de la Zona A.

En otros partidos de la jornada dominical, Sarmiento venció 2-1 a Atlético Tucumán en Junín, y Gimnasia derrotó 1-0 a Instituto igualaron en Mendoza.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP