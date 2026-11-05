Argentina: River Plate derrota al descendido Aldosivi en el último partido de la primera ronda

Lucas Beltrán abrió el marcador para River con un gol de penal a los 75 minutos y Ángel Correa sentenció a los 90 del duelo.

River se sacudió la amargura de la derrota 1-0 ante su clásico rival Boca Juniors el domingo pasado.

“Como equipo nos dio bronca cómo se dio el partido contra Boca. Teníamos que dar vuelta la página rápido”, dijo Correa.

El equipo de Leonardo Ponzio se ubicó en el cuarto puesto de la Zona B con 26 puntos y jugaría frente a Lanús, el quinto de la A, en la ronda de octavos. River precisa salir campeón del Clausura para no quedar fuera de la Copa Libertadores.

Se permitió el ingreso de 10.000 hinchas riverplatenses en el estadio José María Minella del balneario de Mar del Plata.

El primer tiempo fue dominado ampliamente por River, pero sin generar peligro.

A los 58, le anularon un gol a Aldosivi a instancias del VAR.

River mejoró tras esta acción y se sancionó un penal a su favor previa observación desde el VAR. Beltrán disparó con precisión para adelantar a los visitante.

Correa liquidó el pleito con un toque de derecha tras el pase del ingresado Francisco Ortega.

Fue el último cotejo de Aldovisi en la máxima categoría, ya que que descendió a la segunda división.

Esta última jornada se adelantó debido a la visita del papa León XIV a Argentina que comenzará el domingo próximo. El acontecimiento implica grandes movilizaciones de fuerzas policiales en Buenos Aires y alrededores.

Más tarde jugaban Gimnasia y Esgrima (La Plata) y Belgrano.

El sábado se definirá el campeón de la tabla anual, un trofeo nuevo instaurado en 2025 y que fue ganado por Rosario Central de manera controversial.

Hay tres aspirantes a ese título. Boca, con las mayores posibilidades de ganarlo con 60 puntos y +22 de diferencia de gol, recibirá a Defensa y Justicia.

Argentinos Juniors, con 60 y +12, será local ante Huracán. Rosario Central, con 59 y +16, recibirá al descendido Estudiantes de Río Cuarto.

Posiciones: Grupo A: Instituto 33 puntos; Boca 30; Vélez, Defensa 28; Lanús 25; Newell’s 22; Gimnasia (M) 21; Independiente 20; San Lorenzo 19; Unión 18; Platense 17; Estudiantes 15; Talleres, Riestra 12; Central Córdoba 10.

Grupo B: Rosario Central, Argentinos 31 puntos; Gimnasia (LP) 28; River 26; Belgrano, Barracas 23; Ind. Rivadavia 22; Sarmiento 21; Huracán 19; Atl. Tucumán 17; Tigre 16; Racing 15; Banfield 14; Aldosivi 11; Estudiantes (RC) 9.

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FUENTE: AP