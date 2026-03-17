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Argentina pega el portazo a la OMS y apuesta por acuerdos de cooperación bilaterales en salud

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei formalizó el martes el retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y adelantó que continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y en foros regionales.

El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al Congreso para la ceremonia de investidura del presidente de Chile, José Antonio Kast, en Valparaíso, Chile, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Gustavo Garello)
El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al Congreso para la ceremonia de investidura del presidente de Chile, José Antonio Kast, en Valparaíso, Chile, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Gustavo Garello) AP

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, anunció el canciller Pablo Quirno en la red social X.

La decisión de Milei está en sintonía con su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, quien rompió formalmente con el organismo en febrero de este año, una decisión que expertos advirtieron perjudicará la respuesta global a nuevos brotes y obstaculizará la capacidad de científicos y empresas farmacéuticas estadounidenses para desarrollar vacunas y medicamentos contra nuevas amenazas.

La OMS es la agencia de salud de las Naciones Unidas a la que pertenecen casi todos los países del mundo y es responsable de coordinar políticas ante amenazas a la salud global, como brotes de viruela símica, ébola y polio. También brinda asistencia técnica a países más pobres; ayuda a distribuir vacunas, suministros y tratamientos escasos; y establece directrices para cientos de condiciones de salud, como la salud mental y el cáncer.

El canciller argentino sostuvo que el país sudamericano “continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales”, sin especificar cuáles. “Resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”.

Argentina había anunciado en febrero de 2025 que dejaría la OMS por “profundas diferencias” de criterio en la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia de COVID-19 en 2020. El gobierno de Milei argumentó que las directrices de la OMS vigentes en aquel momento propiciaron el mayor confinamiento “de la historia de la humanidad”.

La OMS no tiene autoridad para obligar a los países a adoptar medidas sanitarias específicas, y las directrices y recomendaciones de la organización, incluso en crisis sanitarias como la de la COVID-19, a menudo se ignoran.

Antes de lanzarse a la presidencia, Milei fue un duro crítico del confinamiento impuesto durante la pandemia por el entonces presidente Alberto Fernández (2019-2023), afirmando que perjudicó la economía y que el gobierno lo utilizó como mecanismo de “represión”.

FUENTE: AP

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